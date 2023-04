Solvium Holding AG : Solvium Holding AG présente son rapport de durabilité





Solvium Holding AG a publié son rapport de durabilité sous le slogan « We understood and are becoming sustainable » (nous avons compris et devenons durables). Solvium est l'une des premières entreprises du secteur des investissements dans les actifs réels à présenter un tel rapport, axé sur les dix-sept objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. L'entreprise se considère comme une entité qui contribue activement à façonner l'économie et la société. En tant qu'entreprise de taille moyenne, son objectif avoué est de contribuer durablement à un monde plus juste et plus propre.

En 2021, des employés et des membres du conseil d'administration avaient presque suggéré simultanément de réfléchir à des stratégies en vue d'accroître la durabilité de l'entreprise. Peu de temps après, celle-ci avait lancé un processus axé sur la durabilité conforme aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et à la taxonomie de l'Union européenne en matière de critères ESG. La même année, Solvium avait été accepté comme membre du Forum d'investissement durable allemand (Forum Nachhaltige Geldanlagen ? FNG). Le rapport de durabilité publié est basé sur la liste de contrôle du Code de développement durable allemand (GSC) en matière de reporting extrafinancier (loi allemande d'exécution de la directive RSE ? CSR-RUG). Solvium mettra ce rapport à jour chaque année et fera le point de la situation tout en recensant les progrès enregistrés.

En 2022, le groupe Solvium avait commencé à aligner le fonctionnement de l'entreprise sur les exigences plus strictes de la société en matière d'activité économique durable et responsable. En vue de se préparer très précocement aux futures obligations légales, diverses données liées à la responsabilité sociétale de l'entreprise ont déjà été récoltées et le sont toujours actuellement afin d'être progressivement intégrées à la politique de gestion des risques.

André Wreth, directeur du marketing de Solvium Holding AG, a déclaré : « Employés et membres du conseil d'administration, nous avons tous compris que la responsabilité société de l'entreprise impliquait plus qu'acheter du papier recyclé et de l'électricité verte, comme on en entend parfois parler d'un ton moqueur. Parce que le monde du travail fait aussi partie du monde dans lequel nous vivons, nous devons nous assurer d'interagir les uns avec les autres de manière juste, durable et responsable. Ce que nous vivons en son sein, nous l'emportons aussi à l'extérieur : nous avons donc ajouté un pilier "développement durable" à notre concept d'investissement reposant déjà sur les trois principes de "rendement, sécurité et disponibilité" afin de nous conformer à nos propres obligations morales et éthiques en plus des obligations légales. Dans le futur, nous souhaitons accorder autant que possible la même priorité à l'économie qu'à l'écologie. »

Le rapport de durabilité peut être téléchargé ici : https://www.solvium-holding.ag/fileadmin/user_upload/SUSTAINABILITY_REPORT_2023_230405.pdf

www.solvium-holding.ag

À propos de Solvium Holding AG

Le groupe Solvium est un fournisseur et gestionnaire d'investissements innovants et de qualité destinés aux investisseurs privés et professionnels dans le secteur logistique. Le groupe gère des actifs à l'international dans ce domaine. Solvium investit dans des équipements lucratifs comme les conteneurs standard, les conteneurs-citernes standard, les caisses mobiles et les wagons de fret utilisés dans le transport international de marchandises par rail, route et voies maritimes partout dans le monde. Pour ses investissements, Solvium favorise les actifs tangibles à court et moyen termes et s'applique à rendre les risques maîtrisables dans le cadre de leur gestion. L'entreprise offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la croissance soutenue du marché du transport et de la logistique.

Solvium affiche un excellent bilan depuis sa création en 2011. L'entreprise gère près de 20 000 contrats conclus en Allemagne et son capital investi s'élève à plus de 500 millions EUR jusqu'à présent. D'une valeur de plus de 300 millions EUR, l'ensemble des loyers, intérêts et remboursements ont toujours été réglés dans les délais. Le groupe gère actuellement des actifs à hauteur de plus de 300 millions EUR.

Parmi les membres du groupe d'entreprises figurent le gestionnaire de conteneurs Noble Container Leasing Ltd., l'une des plus importantes sociétés intra-asiatiques de location de conteneurs, qui possède entre autres des sites à Hong Kong, Singapour, Shanghai et Séoul, ainsi qu'Axis Intermodal Deutschland GmbH, la plus grande entreprise européenne de location de caisses mobiles.

