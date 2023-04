Six grands fournisseurs d'équipements pour les boissons artisanales concluent un accord de 100 millions de dollars pour lancer le tout premier guichet unique pour tous les besoins en matière de boissons artisanales





Lotus Beverage Alliance, qui regroupe des entreprises expérimentées dans la fabrication d'équipements pour l'industrie des boissons artisanales, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel. Six grands fournisseurs américains d'équipements pour l'industrie des boissons artisanales ont fusionné au terme d'un accord de 100 millions de dollars pour créer Lotus Beverage Alliance. Les capacités réunies de Lotus Beverage Alliance permettront aux fabricants de boissons de toutes tailles d'accéder à la gamme la plus complète de produits couvrant chaque étape de la production de bière artisanale, de vin, de cidre dur, de spiritueux, de café cold brew, de cocktails prêts à boire, de kombucha, de boissons infusées au CBD/THC et de boissons à base de saké.

Les six entreprises fusionnées, Alpha Brewing Operations, GW Kent, Twin Monkeys, Stout Tanks and Kettles, Brewmation et Automated Extractions, sont des leaders dans la fabrication d'équipements pour les boissons artisanales et offrent une infrastructure et une technologie essentielles pour diversifier l'industrie des boissons artisanales. Les cinq fondateurs des six entreprises resteront à des postes de direction chez Lotus : Matt Rennerfeldt, John Watt, Kevin Weaver, Josh Van Riper et Randy Reichwage. John Ansbro, un expert de l'industrie avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements, a été nommé directeur général de Lotus. M. Ansbro a occupé des postes de direction chez Alfa Laval, Johnson Controls et GEA Group.

« Lotus dispose de tout ce dont les créateurs de boissons artisanales ont besoin pour produire les incroyables produits artisanaux qu'ils aiment, pour les gens qui les aiment », a déclaré John Ansbro, PDG de Lotus Beverage Alliance. « L'expérience confirmée de notre équipe dans l'industrie comprend un large éventail d'experts qui aident à optimiser la production de boissons artisanales pour le plaisir des consommateurs. »

Lotus Beverage Alliance fédère ces grands fabricants d'équipements sous un même toit pour devenir le seul fournisseur de bout en bout dédié à la création de possibilités pour les fabricants de boissons qu'il s'agisse de fournisseurs de boissons distribuées à l'échelle nationale ou de l'amateur d'artisanat de tous les jours. Lotus Beverage Alliance commercialise plus de 1 500 produits haut de gamme, notamment des équipements de production de salles de brassage clés en main, des fermenteurs coniques en acier inoxydable 304, des bouilloires de brassage, des cuves IBC, des cuves multicapacités, des cuves d'empâtage, des cuves Brite, des systèmes de mise en conserve, des systèmes d'automatisation et de contrôle, des emballages, des processus thermiques et des équipements sanitaires, des fournitures d'ingrédients bruts, des pièces détachées et bien plus encore.

Autre première dans l'industrie, Lotus a lancé un programme de financement exclusif qui offre aux clients des options de financement abordables, éliminant ainsi les obstacles financiers pour les entreprises en démarrage et les petits producteurs de boissons. Les crédits sont généralement approuvés en moins de 24 heures, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une flexibilité maximale.

Quelle vision audacieuse que de réunir des leaders aussi respectés dans leurs segments respectifs de fournisseurs de boissons artisanales. Le résultat de cette fusion pour les fabricants de boissons artisanales sera certainement une croissance exponentielle et une innovation continue en matière de boissons », a déclaré Banjo Bandolas, directeur de la publicité et des ventes chez ProBrewer.com. « Lotus devrait prendre les devants en créant un guichet unique pour les brasseurs artisanaux et les entreprises qui se lancent dans les produits "au-delà de la bière. Il me tarde de voir comment elle évoluera ».

Les fabricants de boissons qui choisissent Lotus Beverage Alliance comme partenaire de confiance en matière d'équipement peuvent s'attendre à ce qui suit :

Un service client réactif et compétent

Une chaîne d'approvisionnement à guichet unique pour tous les besoins de production

Des pièces et des équipements de production prêts à être expédiés

Un équipement de haute performance avec des cycles de vie prolongés

Une intégration transparente des équipements avec plusieurs marques tierces

Possibilités de réduction des coûts d'exploitation et des temps d'arrêt grâce à l'automatisation

Augmentation des temps de fonctionnement et de l'efficacité des processus de production

Assistance technique et opérationnelle après l'achat

Programme de financement de l'achat exclusif avec une approbation typique en 24 heures

Lotus Beverage Alliance offre un soutien complet aux entreprises en phase de démarrage et aux entreprises en phase d'expansion, notamment dans les domaines suivants :

Brassage et distillation

Équipement et pièces détachées à livraison rapide

Emballage

Automatisation et contrôles

Traitement de l'extraction

Soutien à la production de boissons

À la suite de cette fusion à six, la structure de propriété de Lotus Beverage Alliance comprend les fondateurs des six entreprises. Parallèlement, Lotus a mis en place un programme d'actionnariat salarié, sans frais pour les employés. L'actionnariat salarié a été étendu à tous les employés de l'entreprise. Des études ont montré que les programmes d'actionnariat salarié à large base améliorent la rétention des travailleurs, réduisent les disparités de revenus et se traduisent par des marges plus élevées, ainsi que par une amélioration de la croissance et de l'efficacité opérationnelle dans les différents aspects d'une entreprise. Lotus a collaboré avec Ownership Works (https://ownershipworks.org/) à la création de ce programme d'actionnariat salarié. La fusion de Lotus a été facilitée par Ronin Equity Partners, une société d'investissement basée à New York et axée sur la croissance à long terme. Ronin figure également parmi les investisseurs de Lotus.

Lotus Beverage Alliance participera en tant qu'exposant à l'exposition Specialty Coffee à Portland, Oregon, du 21 au 23 avril, au stand n° 456 ; et à la Craft Brewers Conference à Nashville, Tennessee, du 7 au 10 mai 2023, aux stands n° 500 et n° 945.

À propos de Lotus Beverage Alliance :

Lotus Beverage Alliance constitue un groupe collectif d'entreprises expérimentées qui possèdent des connaissances approfondies et une vision professionnelle de l'industrie des boissons artisanales. L'organisation a été fondée pour apporter de l'enthousiasme et des ressources aux entreprises de brassage artisanal en leur fournissant une gamme de produits avancée et complète, des conseils techniques avisés, une disponibilité immédiate de l'équipement et des pièces, ainsi qu'une excellente équipe de service à la clientèle. Pour en savoir plus sur Lotus Beverage Alliance, veuillez consulter le site: lotusbevalliance.com. Création de possibilités.

