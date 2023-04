La solution de vérification des antécédents de Certn reçoit 30 millions USD grâce au soutien d'Exportation et développement Canada





Aujourd'hui, Certn, chef de file de la vérification en ligne des antécédents et de l'identité, annonce avoir obtenu un financement supplémentaire de 30 millions USD de série B avec plus de 29,5 millions USD provenant d'Exportation et développement Canada (EDC). À ce jour, Certn a levé plus de 114 millions USD en financement de capital-risque, avec 80 millions USD via le dernier cycle de série B. Ce financement supplémentaire aide Certn, qui a acquis le britannique Credence Background Screening il y a un an, à étendre sa technologie révolutionnaire de vérification des antécédents sur les marchés de l'EMEA.

Ce cycle supplémentaire fait suite à une période de croissance record de 14 533 % de 2018 à 2022, ce qui fait de Certn la deuxième entreprise canadienne en termes de rapidité de croissance selon le programme Technology Fast 50tm de Deloitte Canada.

EDC, l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, aide depuis des décennies les entreprises canadiennes à entrer en toute confiance sur de nouveaux marchés, à réduire les risques financiers et à développer leurs activités. EDC rejoint d'autres investisseurs de série B, dont B Capital, un partenaire stratégique du Boston Consulting Group, la Banque de Montréal, Gaingels, Covalent Ventures, Tribe, Inovia Capital, Telstra Ventures, Scribble et Moxxie Ventures.

Michael Whittington, directeur général de Credence, région EMEA de Certn : « Nous sommes reconnaissants du soutien d'EDC et sommes désireux d'étoffer notre gamme de produits dans de nouvelles régions comme le Moyen-Orient ». Doug Beavis, directeur, ventes et activités commerciales, région EMEA : « Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis et ce financement nous aide à autonomiser les nouveaux clients, comme ceux des secteurs des soins de santé, de la gig economy, des services financiers et des voyages, afin d'accéder à plus d'opportunités grâce à des vérifications optimales des antécédents et à une vérification instantanée de l'identité. »

Guillermo Freire, vice-président principal, marché intermédiaire, EDC : « Nous sommes ravis de cette relation stratégique avec Certn. La façon dont l'entreprise a fondamentalement changé la vérification des antécédents avec sa plateforme en ligne et ses processus rapides et mobiles présente d'énormes opportunités sur le marché mondial ». Et Freire d'ajouter : « Son approche innovante de la résolution des problèmes pour ses clients, combinée à son potentiel de croissance élevé sur les marchés internationaux, est la raison pour laquelle EDC prend cet engagement de taille pour alimenter et soutenir la croissance impressionnante de Certn ».

Cette expansion fait suite à l'acquisition par Certn d'InterCheck en Australie et de Credence au Royaume-Uni, ainsi qu'à des partenariats avec des sociétés britanniques telles que DabApps et Screenloop. Certn fournit des vérifications internationales et nationales des antécédents et des vérifications d'identité pour les employeurs et la conformité antiblanchiment d'argent.

Une des priorités d'EDC est de soutenir les entreprises de taille moyenne. EDC s'est engagé à établir des relations stratégiques avec des entreprises de taille moyenne à forte croissance comme Certn, qui sont stratégiquement positionnées pour accélérer la croissance des exportations. En 2022, EDC a soutenu plus de 3 600 entreprises canadiennes de taille moyenne, accélérant ainsi leur croissance internationale afin de stimuler leur compétitivité mondiale.

À propos de Certn

Certn offre à chacun des expériences optimisées et accélérées. Certn révolutionne la vérification d'antécédents grâce à la plateforme en ligne la plus facile à utiliser, un support client 24/7 et des résultats rapides et conformes provenant de bases de données du monde entier. Alors, pourquoi attendre ? Reconnu par plus de 10 000 clients, Certn aide les entreprises à recruter plus rapidement et à gérer les risques, tout en offrant des expériences utilisateur qui les aident à se démarquer. Plus d'informations sur certn.co.

À propos d'Exportation et développement Canada

Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État financière qui se consacre à aider les entreprises canadiennes à avoir un impact au pays et à l'étranger. EDC possède les produits financiers et les connaissances dont les entreprises canadiennes ont besoin pour entrer en toute confiance sur de nouveaux marchés, réduire les risques financiers et développer leur activité au fur et à mesure qu'elles passent de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes construisent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour tous les Canadiens.

20 avril 2023 à 13:40

