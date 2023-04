Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Edmonton





EDMONTON, AB, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, et d'Anne Stevenson, conseillère municipale du quartier O-day'min d'Edmonton, au nom d'Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Date : Le vendredi 21 avril 2023



Heure : 9 h HAR



Lieu : Hôtel de ville, salle des médias au rez-de-chaussée

1, Sir Winston Churchill Square

Edmonton (Alberta) T5J 0R2

20 avril 2023 à 13:30

