De l'aide pour accéder à la propriété : RBC lance le plus récent compte d'épargne et de placement au Canada pour les futurs acheteurs de maison

Options de placement et services-conseils offerts par RBC aux Canadiens qui souhaitent ouvrir un CELIAPP :

RBC est fière de vous offrir une gamme complète de services de placement qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Que vous souhaitiez mettre la main à la pâte ou déléguer entièrement la gestion de vos placements - ou jouer sur les deux tableaux -, vous pouvez choisir votre lien d'affaires avec nous. Mieux encore, nos services de placement ne sont pas mutuellement exclusifs ; ainsi, vous pouvez profiter de seulement certaines ou de toutes nos solutions de placement pour réaliser vos objectifs. Vous trouverez ci-dessous les options de placement que nous offrons.

RBC Placements en Direct : Plateforme de placement numérique autogérée et conviviale qui vous permet d'effectuer des opérations quand et comme vous le désirez. Négociez vous-même tout en ayant accès à des ressources inégalées pour les investisseurs, notamment des recherches d'experts et des données sur les marchés en temps réel pour appuyer vos décisions. Des ressources d'apprentissage comme la Boîte à outils de l'investisseur vous aident à acquérir des aptitudes et des connaissances et à gagner en confiance. Vous pouvez effectuer des opérations en ligne ou par l'entremise de l'appli Mobile RBC, et des représentants sont disponibles pour répondre à vos questions et vous aider avec la gestion de votre compte. Faites votre choix parmi les produits de placement suivants : actions, fonds négociés en bourse (FNB), options, fonds communs de placement, obligations et certificats de placement garanti (CPG). En plus du CELIAPP, nous offrons les comptes suivants : CELI, REER, FERR, REEE, comptes de placement non enregistrés (au comptant et sur marge) et comptes d'entreprise.

RBC Investi-Clic : Service en ligne peu coûteux qui permet d'investir sans effort et sans stress grâce à une technologie intelligente et à des services-conseils professionnels. C'est facile : vous répondez à quelques questions simples en ligne, puis on vous propose un portefeuille de FNB adapté à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Vous avez ensuite le choix entre un portefeuille FNB standard ou un portefeuille FNB responsable, lequel comprend des sociétés qui accordent la priorité aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Des conseillers en placement sélectionnent, achètent et gèrent ensuite des placements pour vous. Il n'y a pas de montant minimum pour ouvrir un compte, et les fonds sont placés dès que le solde du compte atteint 100 $. Si vous avez des questions ou voulez obtenir des conseils personnalisés, il vous suffit de communiquer avec nos conseillers en placements, par téléphone ou par courriel. RBC Investi-Clic offre actuellement les comptes suivants : CELIAPP, CELI, REER et comptes de placement personnels non enregistrés.

MonConseiller : Outil qu'utilisent les conseillers des succursales et du Centre de conseils pour vous offrir des conseils personnalisés en personne, virtuellement ou par téléphone. Nos conseillers offrent des conseils personnalisés pour vous aider à prendre des décisions concernant vos placements et vos finances. Ils utilisent MonConseiller - la plateforme de conseil numérique interactive de RBC - pour mieux comprendre vos objectifs et vous proposer des recommandations pour vous aider à les atteindre. Vous pouvez obtenir nos conseils en personne, virtuellement ou par téléphone, notamment pour vous aider à déterminer quelle approche de placement vous convient le mieux relativement au CELIAPP.

Pour en savoir plus, consultez le

www.rbc.com/premieremaison

ou passez en succursale pour parler à un conseiller.