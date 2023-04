Appel à Recycler célèbre les avantages environnementaux du recyclage des piles et batteries lors du Jour de la Terre





TORONTO, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le plus important organisme de recyclage de piles et batteries au Canada, invite la population canadienne à célébrer le Jour de la Terre, le 22 avril prochain, en recyclant leurs piles et batteries usagées.



Le recyclage des piles et batteries est de plus en plus reconnu comme faisant partie intégrante des efforts du Canada vers une transition zéro émissions, et joue un rôle clé dans la réduction des déchets dangereux et dans la protection de l'environnement. Le recyclage des piles et batteries est essentiel, car les composants chimiques et métalliques pourraient nuire à l'environnement s'ils sont jetés au rebut et se retrouvent dans un site d'enfouissement. En recyclant les piles et batteries de manière appropriée, la population canadienne peut contribuer à la réutilisation de ces composants, à la réduction du besoin en nouvelles matières premières et au renforcement de l'économie circulaire.

Dans le cadre du Mois de la Terre 2023, Appel à Recycler a mis en oeuvre plusieurs programmes pour encourager la population canadienne à participer aux efforts de recyclage et de durabilité du Canada :

Renseigner la population canadienne sur le recyclage des piles et batteries et l'économie circulaire, grâce à une campagne numérique et de publicité extérieure de grande envergure en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec, ainsi qu'une campagne publicitaire à la télévision en Ontario.

Favoriser la sensibilisation à l'environnement auprès de la jeunesse canadienne par l'entremise du concours de collecte Battery Blitz, un programme conjoint avec Éco Héros se déroulant dans cinq provinces, et du Concours de Recyclage des Piles, un programme conjoint avec Environnement Jeunesse (EnJeu) au Québec.

Célébrer une étape importante du recyclage au Manitoba avec l'annonce d'un million de piles et batteries recyclées dans la province.

Soutenir les activités de recyclage dans le cadre du Jour de la Terre grâce à la participation de municipalités et détaillants de renommée à l'échelle du Canada, en particulier cette semaine dans la région du Niagara en Ontario. Les participants sont encore plus motivés à nous apporter leurs piles et batteries, car ils ont la possibilité de recevoir une carte-cadeau et de participer à un tirage au sort pour un prix.

« Le Jour de la Terre est une opportunité pour chacun d'entre nous de passer à des actes concrets en recyclant les piles et batteries et en protégeant notre environnement, » a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Nous sommes fiers de travailler avec les gouvernements provinciaux, les municipalités, les partenaires de détail et toute la population canadienne pour étendre le recyclage de piles et batteries durable partout au Canada. »

Recycler vos piles et batteries se fait en quelques étapes seulement (« Collectez, protégez, déposez ») et permet de trouver des utilisations durables pour nos ressources. Pour trouver le point de dépôt le plus près, consultez www.recyclezvospiles.ca.

Faits clés

Le Jour de la Terre, qui est célébré à l'échelle internationale, est une occasion parfaite pour accroître la sensibilisation à l'environnement et passer à l'action à l'égard des enjeux qui affectent notre environnement.

Les piles et batteries sont composées jusqu'à 25 % d'acier, qui peut être recyclé et réutilisé à 100 %.

Environ 60 % des piles et batteries à usage domestique sont composées de manganèse, de potassium et de zinc, qui peuvent être réutilisés dans les engrais comme micronutriments (Source : Université de Waterloo).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a collecté et recyclé environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries usagées à l'échelle du Canada.

Le pourcentage de la population canadienne habitant dans un rayon de 15 km d'un des 10 000 points de dépôt d'Appel à Recycler est de 89 %.



À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, qui est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Il est le programme de collecte et de recyclage de piles et batteries à usage domestique reconnu par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, il agit également à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, conformément à la réglementation de cette province concernant les piles et batteries. Appel à Recycler accepte les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) pour le recyclage ainsi que les piles et batteries de transport électrique comme les vélos, les scooters, les trottinettes, les hoverboards et les véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants ainsi qu'un réseau canadien de plus de 10 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

