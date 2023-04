Les boissons Oleatotm arrivent dans certains magasins Starbucks au Japon le 20 avril





Starbucks vient d'annoncer le lancement d'une gamme innovante de boissons au café baptisée « Oleatotm », une alchimie inédite du meilleur café arabica de Starbucks® infusé avec de l'huile d'olive extra vierge Partanna®, le jeudi 20 avril 2023 dans plus de 60 boutiques sélectionnées à travers le Japon, y compris Starbucks Reserve® ® Roastery Tokyo.

Après le lancement en février des boissons Oleatotm en Italie et le lancement en mars dans les Starbucks Reserve® Roasteries de Chicago, Seattle et New York, ainsi que dans certains magasins aux États-Unis, le troisième marché de lancement mondial de la gamme de boissons sera le Japon, où Starbucks a commencé son voyage en tant que marque mondiale en dehors de l'Amérique du Nord il y a plus de 26 ans.

Au même titre que l'emblématique café latte de Starbucks, l'origine des boissons Oleatotm a pris naissance en Italie. Lors d'un voyage en Italie au cours de l'été 2022, Howard Schultz, Président émérite et membre du conseil d'administration de Starbucks Coffee Company, est tombé sur une tradition familiale vieille de plusieurs générations consistant à déguster chaque jour une cuillerée d'huile d'olive extra vierge en guise de rituel édifiant. Aujourd'hui, le fondateur se joint à ses partenaires (employés) et à ses clients à Tokyo pour dévoiler ce nouveau rituel de transformation du café au Japon.

« Depuis que nous avons effectué notre premier lancement à Milan et maintenant sur certains marchés américains, la fierté des partenaires et l'enthousiasme des clients pour la marque Oleatotm ont largement dépassé nos attentes. Au moment où nous introduisons cette innovation en matière de café au Japon, le temps que j'ai passé cette semaine à Tokyo me rappelle la pertinence durable et mondiale de la communauté, de la connexion et de la passion à la fois pour le café et pour l'artisanat », a déclaré Schultz. « Nous nous réjouissons du lancement sur le marché japonais de la prochaine révolution du café qui réunit une alchimie des meilleurs ingrédients de la nature ? les grains de café arabica Starbucks et l'huile d'olive extra vierge pressée à froid Partanna ». Oleatotm nous a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités pour Starbucks. »

« Nous faisons preuve d'enthousiasme à l'idée de proposer la dernière innovation de Starbucks en matière de boissons aux clients du Japon », a déclaré Takafumi Minaguchi, directeur général de Starbucks Japon. « Nos clients sont impatients d'explorer de nouvelles façons de profiter de l'expérience Starbucks. Nous croyons fermement que cette innovation transformationnelle composée de deux ingrédients inattendus dépassera leurs attentes et rehaussera leur tasse d'une nouvelle saveur extraordinaire. »

La rencontre du café et de l'huile d'olive

Les boissons Oleatotm relèvent d'une gamme de boissons au café innovantes qui réunit l'inattendu ? le café arabica Starbucks délicieusement infusé avec une cuillerée d'huile d'olive extra vierge pressée à froid Partanna. L'harmonie obtenue grâce à cette combinaison inattendue se traduit par un café velouté, délicatement sucré et luxuriant qui enrichit chaque tasse d'une saveur et d'une texture nouvelles et extraordinaires. Composées uniquement d'huile d'olive extra vierge soigneusement sélectionnée et mélangée pour se marier parfaitement avec le café Starbucks, les boissons Oleatotm donnent lieu à un nouveau rituel de café sans pareil.

Les huiles d'olive Partanna, avec leurs saveurs uniques de noix et légèrement sucrées et l'onctuosité d'un caramel au beurre, sont les compléments naturels du café Starbucks. Qu'elles soient dégustées chaudes ou froides, ces huiles surprennent par leur texture luxueuse et ne ressemblent à aucune autre.

Taku Shimizu, Directeur de groupe, développement des boissons, responsable de l'introduction des boissons Oleatotm au Japon, a déclaré : « J'ai été enthousiasmé par le lancement au Japon d'Oleatotm, qui réunit une alchimie des meilleurs ingrédients de la nature, le café et l'huile d'olive. Nous avons fait appel à notre créativité pour trouver un moyen d'introduire les boissons Oleatotm au Japon tout en conservant l'expérience surprenante et invitante de son inspiration italienne. Avec ces saveurs et textures inédites, je suis persuadé que la délicieuse expérience des boissons Oleatotm rendue possible par l'innovation de Starbucks deviendra un nouveau rituel de café de nos clients. »

Les boissons Oleatotm suivantes seront disponibles dans certains magasins au Japon à partir du 20 avril :

Boissons Oleatotm disponibles au Starbucks Reserve® Roastery Tokyo et dans certains magasins

Starbucks Reserve ® Espresso glacé à la crème dorée Starbucks Reserve® Oleatotm

La crème dorée infusée avec de l'huile d'olive extra vierge Partanna crée une subtile saveur de noisette et est mélangée à l'espresso Starbucks Reserve® et au lait d'avoine pour une sensation succulente à chaque gorgée.



La crème dorée infusée avec de l'huile d'olive extra vierge Partanna crée une subtile saveur de noisette et est mélangée à l'espresso Starbucks Reserve® et au lait d'avoine pour une sensation succulente à chaque gorgée. Café infusé à froid Starbucks Reserve ® Oleato Golden Foamtm

Le café infusé à froid Starbucks Reserve® est légèrement sucré avec du sirop à base de gousse de vanille, terminé par de la mousse froide infusée à l'huile d'olive extra vierge Partanna®, créant un arôme invitant et une douceur subtile.



Le café infusé à froid Starbucks Reserve® est légèrement sucré avec du sirop à base de gousse de vanille, terminé par de la mousse froide infusée à l'huile d'olive extra vierge Partanna®, créant un arôme invitant et une douceur subtile. Latte au lait d'avoine Starbucks Reserve® Oleatotm

Espresso Starbucks Reserve® et lait d'avoine crémeux infusé d'huile d'olive extra vierge Partanna®, créant un latte velouté et succulent.

Les boissons Oleatotm sont disponibles dans certains magasins à travers le Japon

Café infusé à froid Starbucks Oleato Golden Foamtm

L'arôme invitant de la mousse froide luxuriante infusée d'huile d'olive extra vierge Partanna® cascade lentement à travers l'infusion froide sombre et onctueuse, créant une douceur subtile dans la boisson.



L'arôme invitant de la mousse froide luxuriante infusée d'huile d'olive extra vierge Partanna® cascade lentement à travers l'infusion froide sombre et onctueuse, créant une douceur subtile dans la boisson. Latte au lait d'avoine Starbucks Oleatotm

Infusé avec de l'huile d'olive extra vierge Partanna® et cuit à la vapeur avec du lait d'avoine crémeux pour créer un latte velouté et délicieusement luxuriant.

Depuis l'ouverture de son premier établissement à Ginza en 1996, Starbucks a ouvert plus de 1 800 magasins au Japon, exploités par plus de 51 000 partenaires qui portent fièrement le tablier vert. Starbucks continue d'offrir une expérience Starbucks haut de gamme à ses clients dans tout le Japon, avec des boissons adaptées au contexte local, comme les boissons au matcha et au thé, ainsi que des innovations comme les boissons mélangées saisonnières Frappuccino®. En 2019, Starbucks a ouvert la Starbucks Reserve® Roastery Tokyo, un hommage totalement immersif à la qualité du café, à l'innovation et à la connexion humaine, où de nouvelles expériences extraordinaires de café prennent vie pour les clients chaque jour.

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'est engagé à obtenir et à torréfier de façon éthique un café arabica de haute qualité. Aujourd'hui, la société, qui compte plus de 36 000 magasins dans le monde, est le premier torréfacteur et détaillant de cafés de spécialité au monde. Grâce à nos principes directeurs et à notre engagement inébranlable envers l'excellence, nous offrons une expérience de vie Starbucks unique à chaque client dans chaque tasse servie. Pour partager cette expérience, rendez-vous dans nos magasins ou sur stories.starbucks.com ou www.starbucks.com.

20 avril 2023 à 12:10

