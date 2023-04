Prodapt lance BoltSpeed, une solution BSS destinée aux fournisseurs de services de fibre optique





Prodapt, le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide, annonce aujourd'hui le lancement de BoltSpeed, une solution de système de soutien commercial qui regroupe des produits SaaS leaders dans le secteur, tels que Salesforce Communications Cloud, Aria et MuleSoft pour offrir une plateforme de services gérés à guichet unique aux fournisseurs de services.

À l'ère numérique, les entreprises de fibre optique sont liées par des accords de licence complexes et de longs cycles de mise en oeuvre pour leurs besoins logiciels. La nécessité de s'engager auprès de plusieurs fournisseurs, de faire face à des intégrations difficiles et de passer au crible des données compartimentées rend la tâche compliquée pour les entreprises cherchant à offrir une expérience client intuitive et omnicanal.

Avec une offre groupée d'outils et de capacités préconfigurés, BoltSpeed élimine les tracas liés à la gestion de multiples fournisseurs et fournit une livraison simplifiée et convergente de solutions pour tous les besoins logiciels, y compris l'octroi de licences, la mise en oeuvre et le support.

« Les fournisseurs de services de fibres naviguent sur un terrain en pleine évolution, marqué par une concurrence accrue et un important besoin pour des solutions exhaustives. BoltSpeed combine les meilleures plateformes SaaS pour la CRM, la facturation et les intégrations afin de proposer une solution à la fois simple et robuste soutenant la mise à l'échelle et la croissance, réduisant les coûts et accélérant l'avenir connecté », Smita Katariya, responsable mondiale ? activités BSS, Prodapt.

BoltSpeed est livré avec des normes d'intégration conformes au TMF, permettant aux opérateurs de se mettre à l'échelle dès le lancement. Les opérateurs peuvent désormais passer de solutions gourmandes en dépenses de capital à un modèle unique de dépenses d'exploitation de type pay-as-you-go. En gérant l'ensemble de leurs opérations BSS en un point unique, les opérateurs sont en mesure de réduire les délais de commercialisation de nouveaux produits et d'obtenir un retour sur investissement plus élevé.

« Alors que les déploiements de réseaux de fibre optique s'accélèrent au niveau mondial, les fournisseurs de services de fibre optique ont besoin d'une solution BSS SaaS dédiée pour rationaliser les processus O2C », déclare Brendan O'Brien, responsable de l'innovation, Aria Systems. « Nous sommes fiers de faire partie de la vision BoltSpeed de Prodapt et de fournir l'Aria Billing Cloud dans le cadre d'un service géré complet avec des éléments inégalés dans leur catégorie. »

BoltSpeed fournit des informations enrichies sur l'ensemble du parcours client, aidant ainsi les entreprises à raccourcir leur délai d'intégration et à offrir des expériences client connectées.

« Les fournisseurs de services subissent plus de pression que jamais pour trouver des moyens de créer des expériences client exceptionnelles tout en réduisant les coûts d'intégration et d'exploitation », déclare David Fan, VP et DG, produits de communication, Salesforce. « Des solutions telles que le nouveau BoltSpeed de Prodapt aident les fournisseurs de services à tirer le meilleur parti de Salesforce Communications Cloud et MuleSoft pour offrir des expériences connectées et personnalisées à leurs clients. »

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux du secteur vertical de la connexité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions pour leur écosystème numérique, leur infrastructure réseau et leurs opérations commerciales, pour façonner des expériences qui inspirent leurs clients.

Nos clients, qui comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde, connectent désormais 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils. Prodapt collabore avec Meta, Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung, et bien d'autres.

Société certifiée « Great Place To Work® Certifiedtm », Prodapt emploie plus de 6 000 spécialistes des technologies et des domaines dans plus de 30 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Prodapt fait partie du conglomérat d'entreprises créé il y a 128 ans, The Jhaver Group, qui emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 80 sites à travers le monde.

Visitez www.prodapt.com pour plus d'informations.

20 avril 2023

