L'opposition officielle fait adopter une motion par l'Assemblée nationale pour améliorer la résilience du réseau de distribution d'Hydro-Québec

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Après la récente tempête de verglas qui a entraîné des interruptions de l'alimentation en électricité de plus d'un million de foyers, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, Gregory Kelley, a présenté une motion reconnaissant que le réseau de distribution ainsi que le protocole de priorisation des rebranchements d'Hydro-Québec doivent être revus. La motion a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, aujourd'hui.

La motion du député libéral de Jacques-Cartier fait état notamment des difficultés vécues dans les opérations de rebranchements, en particulier dans des CHSLD et des résidences pour personnes aînées qui ont été privés d'électricité durant plusieurs jours. On demande donc que le protocole de priorisation soit revu afin de s'assurer que ces établissements deviennent des priorités dans les opérations de rebranchements lors de pannes dans le réseau.

On y cite également la Vérificatrice générale qui soulignait, dans un audit de performance présenté en décembre dernier, que « la fiabilité du service de distribution d'Hydro-Québec s'est dégradée au cours des dernières années ». À cet effet, la motion demande à la société d'État d'étudier la faisabilité d'un enfouissement sélectif des fils électriques, ce qui constitue une belle avancée.

« Les récents événements nous ont démontré, hors de tout doute, que nous devons revoir certaines manières de faire d'Hydro-Québec. Les experts prévoient que les épisodes météorologiques violents seront de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques et, par conséquent, que nous devons nous assurer de la fiabilité de notre réseau de distribution d'électricité. C'est pourquoi, en plus de cette motion adoptée à l'unanimité par les parlementaires, il devient impératif que nous ayons une consultation publique nationale sur l'avenir énergétique du Québec. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

20 avril 2023 à 11:23

