Subvention de recherche accordée pour évaluer les résultats à long terme en matière de logement





OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en partenariat avec le Conseil de recherches en sciences humaines, a annoncé les bénéficiaires d'une Subvention de recherche longitudinale sur les résultats de la Stratégie nationale sur le logement de 4,8 millions de dollars. Elle servira à évaluer les résultats à long terme des investissements dans le logement abordable.

William O'Brien, du département de génie civil et de génie de l'environnement à l'Université Carleton, et Jacqueline Kennelly, du département de sociologie et d'anthropologie à cette même université, dirigeront conjointement un projet de recherche intitulé : Un chez-soi sûr et abordable : une analyse longitudinale et multidisciplinaire des résultats de la Stratégie nationale sur le logement. Dans la recherche, on examinera : les résultats socio-économiques sanitaires; les répercussions sur le climat et les mesures d'atténuation; le financement immobilier; les différentes formes de logement; ainsi que le logement des Autochtones et le logement dans le Nord.

Se joindront à eux des équipes de recherche issues de ces universités canadiennes : l'Université Carleton, l'Université du Cap-Breton, l'Université de la Saskatchewan, l'Université de Toronto, l'Université Trent, l'Université Laurentienne, l'Université Western, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Calgary et l'Université du Nouveau-Brunswick.

Accordée par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), la subvention s'élèvera à 410 000 $ pour la première année. On ajoutera ensuite un montant maximal de 1,1 million de dollars par année pour les quatre années suivantes, pour un total de 4,8 millions de dollars.

Dans la recherche, on évaluera aussi l'efficacité des efforts visant à inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne, et ce, pour toute la population du Canada. Cette approche signifie de respecter les principes de non-discrimination, d'inclusion, de participation et de responsabilisation énoncés dans la SNL. On examinera également d'autres options significatives en dehors des modèles actuels de logements abordables qui bénéficient de l'appui de la SNL. Cette dernière est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au pays. Infrastructure Canada accorde également un soutien à la recherche de 20 000 $ par année pendant cinq ans par l'entremise des services en nature d'un analyste principal pour examiner les données. Le projet découle des engagements pris dans le cadre de la SNL et annoncés en 2022 visant à offrir un financement aux partenariats de recherche longitudinale. Le financement a été établi pour attirer de grandes équipes de recherche multidisciplinaires composées de spécialistes des sciences de la vie, des sciences sociales, de l'ingénierie et des sciences de l'environnement, afin qu'elles travaillent en collaboration. Les équipes qui recevront la subvention examineront les résultats à long terme sur la santé, la situation socio-économique et les changements climatiques des investissements dans le logement abordable. Elles étudieront aussi les liens entre le logement, la santé et les facteurs socio-économiques et environnementaux au niveau des ménages et des collectivités.

Citations :

« Cette recherche nous aidera à mieux comprendre l'influence qu'ont nos programmes et nos initiatives de logement sur la vie des gens à long terme. Elle sera utile pour évaluer nos progrès et nos réussites, combler les lacunes potentielles et nous permettre d'aller de l'avant de façon positive. »

? Nadine Leblanc, première vice-présidente, Politiques, SCHL

« Le logement abordable est un sujet de grande importance pour les gens au Canada. Le Conseil de recherches en sciences humaines est fier de figurer parmi les organismes qui soutiennent cette recherche multidisciplinaire. Ce projet nous rapprochera certainement d'un objectif commun : rendre le logement sûr et abordable dans toutes les collectivités. »

- Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines

Renseignements supplémentaires :

Pour en savoir plus, consultez la page Web Subvention de recherche longitudinale sur les résultats de la Stratégie nationale sur le logement.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

20 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :