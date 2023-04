Le Groupe Export agroalimentaire annonce les finalistes des Prix Alizés 2023





SAINTE-JULIE, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) annonce aujourd'hui les finalistes de la cinquième édition des Prix Alizés. Chaque année, les Prix Alizés, présentés par FAC, soulignent l'excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont particulièrement démarquées sur les marchés internationaux. Les lauréats seront dévoilés officiellement le 9 mai 2023 lors de la Soirée des Alizés, qui se tiendra à l'hôtel X de Toronto, dans le cadre du SIAL Canada 2023.

« Les entreprises agroalimentaires canadiennes sont constamment appelées à se réinventer, surtout face aux nombreux enjeux liés aux chaînes d'approvisionnement, à la logistique des transports et à la rareté de la main-d'oeuvre. Elles nous démontrent, à chaque année, leur résilience et leurs stratégies innovantes pour s'assurer une place importante sur les marchés d'exportation mondiaux. C'est toujours avec fierté que le Groupe Export invite les joueurs de l'industrie à se réunir et dédie une soirée en l'honneur des finalistes, exportateurs passionnés, afin de les récompenser et de les encourager à poursuivre le développement de leur entreprise partout autour du globe. », affirme Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

Octroyés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire, les Prix Alizés comportent trois catégories de prix. La catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ » récompense une entreprise dont le chiffre d'affaires se situe à moins de 50 millions de dollars, la catégorie « Grande entreprise FAC », s'adresse aux compagnies dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 50 millions de dollars et depuis l'an dernier, une troisième catégorie s'est ajoutée, soit « Stratégie d'exportation innovante Inno-centre », récompensant une entreprise qui a adapté de façon significative sa stratégie ou a agi de manière innovante afin d'accéder à un nouveau marché ou un nouveau segment.

Catégorie | PME Fonds de solidarité FTQ

Al Safa Foods, Ontario

Distributeur de produits halal et ethniques dont des produits frais, prêts-à-manger, prêts-à-cuire et des charcuteries.

naturSource, Québec

Entreprise familiale se spécialisant dans la production de collations de noix, de garnitures à salade et de mélanges pour randonneurs.

Yourbarfactory, Québec

Créateur et fabricant de barres nutritives sur mesure pour de grands détaillants locaux et internationaux.

Catégorie | Grande entreprise FAC

Bassé Nuts, Québec

Entreprise canadienne, avec une clientèle répartie dans 23 pays, oeuvrant dans la production, le rôtissage, le mélange, l'emballage et la distribution de noix, graines et fruits séchés.

Groupe Première Moisson, Québec

Concepteur, fabricant et commerçant de produits de boulangerie, de pâtisserie, de charcuterie et de prêt-à-manger.

Catégorie | Stratégie d'exportation innovante Inno-centre

Al Safa Foods, Ontario

L'entreprise utilise le marketing d'influence, la collecte et l'analyse de données afin de proposer des produits plus adaptés aux goûts de sa clientèle.

Bassé Nuts, Québec

Présentant une croissance exceptionnelle grâce à une stratégie d'adaptation au marché remarquable, cette entreprise a su se positionner comme une marque locale dans chacun de ses marchés d'exportation.

Yourbarfactory, Québec

Misant sur l'optimisation de sa gestion de la chaîne d'approvisionnement et de logistique, cette entreprise fait preuve d'ingéniosité face aux enjeux du transport.

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury qui ont évalué l'ensemble des dossiers déposés : Louis Turcotte, premier directeur, Financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-Centre, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et Martin Lemire, vice-président chez EDIKOM et L'actualité ALIMENTAIRE.

Le Groupe Export tient à remercier les partenaires qui rendent possible cette remise de prix, soit FAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, OMAFRA, EDC, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro-Québec et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

20 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :