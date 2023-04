CGTN : Le forum culturel du fleuve Jaune se penche sur le berceau de la civilisation chinoise





PÉKIN, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le forum culturel du fleuve Jaune a débuté ce mardi à Dongying, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Sur le thème « Promouvoir la culture du fleuve Jaune et transmettre les histoires du fleuve Jaune », des invités et des représentants de Chine et d'outre-mer ont mené une série d'échanges et de discussions sur ces deux sujets.

Au cours de ce forum, neuf provinces et régions situées le long de l'itinéraire du fleuve ont signé une série d'accords de coopération pour promouvoir et transmettre des récits sur la culture du fleuve Jaune, multiplier les échanges dans les domaines du développement culturel et touristique, et collaborer à la protection des vestiges culturels.

Gao Peiyong, vice-président de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré dans son discours d'ouverture que le fleuve Jaune est le berceau et l'âme de la nation chinoise. Protéger, hériter et promouvoir sa culture est une tâche essentielle dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de protection écologique et de développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune.

« L'histoire de la gestion du fleuve Jaune est la plus belle expression de la culture du fleuve Jaune », a déclaré Li Qun, directeur du bureau d'administration du fleuve Jaune de Shandong.

M. Li a déclaré que les archives historiques de la gestion du fleuve Jaune, y compris les efforts de gestion des inondations ainsi que l'entretien et la régulation des berges, représentent l'esprit indomptable, la nature laborieuse et la sagesse du peuple chinois. Ils témoignent également de l'héritage continu du patrimoine culturel de la Chine, a-t-il ajouté.

Yu Yunquan, doyen de l'Académie des études sur la Chine contemporaine et le monde, a fait part de son point de vue sur la promotion internationale de la culture du fleuve Jaune, ainsi que sur les échanges et l'apprentissage mutuel entre les « grandes civilisations fluviales ».

M. Yu a appelé à promouvoir davantage le contenu de haute qualité lié à la culture du fleuve Jaune au niveau international, y compris les traductions en langue étrangère des textes chinois, et à tirer parti du parc culturel national du fleuve Jaune pour que les citoyens du monde entier puissent découvrir la beauté du fleuve Jaune à travers leurs cinq sens.

Un important projet universitaire intitulé « Overview of Yellow River Culture » (aperçu de la culture du fleuve Jaune) a également été présenté lors de ce forum. Organisée et publiée par l'université normale de Shandong, cette série d'ouvrages présente de manière exhaustive l'évolution et les riches connotations de la culture du fleuve Jaune.

Outre des tables rondes, le forum a invité les représentants à mener des enquêtes de terrain sur l'écologie et la culture du delta du fleuve Jaune.

Le forum se tient jusqu'au 19 avril.

