Le PGEQ et la CDPQ renouvellent leur collaboration pour accélérer le développement des gestionnaires émergents





Evovest inc. obtient un 2e mandat du PGEQ pour développer sa stratégie d'actions mondiales neutre

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) et la CDPQ sont fiers de renouveler leur collaboration afin d'accélérer le développement des gestionnaires émergents. Cet investissement supplémentaire portera l'engagement de la CDPQ dans le PGEQ à 250 M$, soit 50 M$ par an pour les 5 prochaines années. Selon les besoins, cette contribution pourra atteindre jusqu'à 500 M$ sur 5 ans.

Avec près de 420 M$ d'actif sous gestion, le Fonds PGEQ s.e.c. appuie la création de nouvelles firmes en gestion actives au Québec, grâce au capital d'investisseurs institutionnels et au soutien d'acteurs établis de l'industrie. Mentionnons notamment Innocap, l'un des partenaires fondateurs du PGEQ, qui offre un cadre institutionnel rigoureux pour la vérification diligente, la gestion des risques et le suivi en continu du programme.

« Par cet engagement, la CDPQ réitère son appui au PGEQ afin d'assurer la pérennité du programme, soutenir la croissance des firmes de gestionnaires émergents et l'écosystème financier québécois », a mentionné Mario Therrien, chef des fonds d'investissement et de la gestion interne à la CDPQ. « Grâce à cet investissement, la CDPQ contribuera au développement d'un programme d'accompagnement visant à propulser la croissance des firmes de gestionnaires émergents et à bâtir un réseau autour d'elles pouvant les guider tout au long de leur croissance. »

« Nous sommes ravis de recevoir cet appui renouvelé de la CDPQ, l'un des investisseurs piliers du PGEQ. L'engagement de la CDPQ témoigne de sa confiance dans le potentiel des gestionnaires émergents et nous donne les moyens de nos ambitions, en allouant des ressources afin d'accompagner les gestionnaires dans leur croissance et leur rayonnement ici comme à l'étranger », a ajouté Carolyn Cartier-Hawrish directrice du PGEQ.

Une structure bonifiée

Au cours des derniers mois, plusieurs chantiers ont eu lieu afin de bonifier le PGEQ, ses pratiques, ainsi que ses procédures internes. Le PGEQ a, entre autres, complété la revue de son conseil d'administration, un jalon important afin de renforcer sa gouvernance, avec une attribution améliorée des responsabilités de ses comités, plus d'agilité dans sa prise de décision, ainsi qu'une diversification de la composition de ses membres.

De plus, l'engagement supplémentaire de la CDPQ permettra la création d'un programme d'accompagnement, qui aura pour objectifs de propulser la croissance des firmes, de bâtir un réseau autour de celles-ci et d'accroître leur visibilité pour leur permettre de croître plus rapidement.

Cette évolution du PGEQ marquera ainsi un tournant décisif du programme en vue de ses perspectives de croissance future et témoignera de son rayonnement et de sa portée.

Evovest : des perspectives mondiales en développement

Par ailleurs, le PGEQ annonce la sélection d'Evovest inc. (Evovest), un gestionnaire de portefeuille d'actions innovateur, pour un deuxième mandat structurant. L'engagement annoncé par la CDPQ et le capital de co-investisseurs contribueront au lancement du Fonds Evovest marché neutre mondial s.e.c. pour un montant de près de 75 M$.

Cette nouvelle stratégie d'actions mondiales neutre utilisera une combinaison de positions longues, ainsi que de vente à découvert, en visant à diversifier les risques de marché et en ciblant une faible corrélation avec les indices d'actions traditionnels, tout en maintenant une faible volatilité. Le processus d'investissement systématique d'Evovest combinera une expertise d'analyse fondamentale avec une connaissance approfondie de l'apprentissage machine et cherchera à offrir des rendements diversifiés. Guidée par une vision d'entreprise forte avec une conscience sociétale, la firme a été récemment certifiée B Corp et est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI). De plus, ce nouveau fonds bonifiera l'offre actuelle du PGEQ en stratégies alternatives, intégrant davantage l'intelligence artificielle et les facteurs ESG.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu une deuxième allocation pour notre stratégie d'actions mondiales neutre. Travailler de concert avec le PGEQ et Innocap est un puissant levier qui soutient notre croissance et nous guide vers l'adoption de meilleures pratiques institutionnelles, donnant une crédibilité accrue et une reconnaissance auprès d'investisseurs potentiels. Depuis son lancement, notre stratégie traditionnelle d'actions mondiales a déjà démontré la viabilité de notre processus d'investissement et une valeur ajoutée de 13 % à la fin mars 2023. Nous sommes convaincus que ce deuxième mandat s'appuiera sur ce succès. L'alignement des intérêts entre les différentes parties prenantes est essentiel pour notre écosystème et nous sommes fiers d'être un pionnier du programme », a souligné Carl Dussault, PDG d'Evovest.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos du PGEQ

Créé en 2016, le PGEQ a pour mandat de favoriser l'essor de l'entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence indépendants. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en collaboration avec des firmes établies de gestion de portefeuille. Le PGEQ recherche des firmes émergentes offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d'actifs réels, etc.). Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez pgeq.ca ou consultez notre page LinkedIn.

À propos d'Evovest Inc.

Evovest est un gestionnaire de portefeuille d'actions, visant une source de rendements différenciés en combinant une expertise en investissement avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour les produits d'actions mondiales. Evovest est une entreprise certifiée B Corp, signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies et de l'engagement financier sans tabac. Pour en savoir plus sur Evovest et sa mission, visitez evovest.com ou consultez notre page LinkedIn.

À propos d'Innocap

Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 53 G$US d'actifs au 31 décembre 2022, >235 fonds et >900 G$US d'actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d'actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme, dont la CDPQ, BNY Mellon, BNP Paribas, le Fonds de solidarité FTQ et Walter Global Asset Management. L'équipe d'Innocap est composée de plus de 300 talents innovants et d'une technologie financière robuste opérant depuis 7 bureaux dans le monde, incluant Montréal où se situe son siège social. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez innocap.com ou consultez notre page LinkedIn.

