Forrester décerne le Customer-Obsessed Enterprise Award 2023 à la société Majid Al Futtaim (MAF) en tant que lauréate pour la région EMEA





Forrester (Nasdaq: FORR) a annoncé aujourd'hui avoir décerné son premier Customer-Obsessed Enterprise Award à la société holding de distribution Majid Al Futtaim (MAF) ) en tant que lauréate pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Le Prix récompense les entreprises qui placent leurs clients au centre de tout ce qu'elles font pour accélérer la croissance de l'entreprise, fidéliser les clients et renforcer l'engagement des employés. La société MAF recevra son Prix dans le cadre de l'événement CX EMEA, qui se tiendra à Londres et en ligne les 10 et 11 mai 2023.

MAF a été désignée lauréate EMEA du Forrester Customer-Obsessed Enterprise Award pour avoir investi, conçu et offert des expériences client exceptionnelles à des millions de ses clients fréquentant le réseau de centres commerciaux, d'hôtels et autres établissements de l'entreprise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En outre, MAF oeuvre à la promotion d'une culture obsédée par le client en veillant à ce que chacune des fonctions marketing, technologie, numérisation et CX (expérience client) de l'entreprise s'alignent sur la valeur client.

« Nous félicitons MAF d'avoir remporté le Forrester Customer-Obsessed Enterprise Award pour la région EMEA, a déclaré Martin Gill, vice-président et directeur de la recherche chez Forrester et hôte de l'événement CX EMEA. MAF s'efforce en permanence de placer ses clients au coeur même de ses activités afin de favoriser la cohérence de la croissance, de la rentabilité et de la fidélisation de ses clients et de ses employés. »

La société MAF présentera son histoire de réussite dans le cadre du CX EMEA, un événement majeur pour les leaders de l'expérience client, du marketing B2C et de la numérisation, afin de partager avec eux les meilleures pratiques permettant d'améliorer l'expérience client, maintenant et à l'avenir.

Informations complémentaires :

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'un des cabinets d'études et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, de la vente et des produits à utiliser la focalisation client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux activités et aux conseils exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier ont le pouvoir de faire preuve d'audace au travail afin de traverser les périodes de changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wavetm, sur 100 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous rendre sur Forrester.com.

20 avril 2023 à 09:20

