La gamme électrifiée de Hyundai en vedette au Salon du Véhicule électrique de Montréal





BROSSARD, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Hyundai Auto Canada est heureux de participer à l'édition 2023 du Salon du Véhicule électrique de Montréal, du 21 au 23 avril. Pour l'occasion, Hyundai présentera aux visiteurs sa gamme complète de véhicules électrifiés, dont la toute nouvelle berline IONIQ 6 à motorisation électrique.

Parmi les véhicules présentés par Hyundai, la nouvelle IONIQ 6 fera certainement partie des modèles les plus convoités sur le plancher du Stade olympique. Pour une première fois dans un Salon automobile canadien, une unité de production de l'IONIQ 6 sera exposée au Salon du Véhicule électrique de Montréal. Les visiteurs pourront regarder le véhicule de plus près et s'asseoir à l'intérieur. Il sera même possible pour les visiteurs du Salon de faire un essai routier du véhicule dans les rues environnantes.

Grâce à sa batterie à longue autonomie de 77,4 kWh et à son aérodynamisme finement étudié, l'IONIQ 6 affiche une autonomie allant jusqu'à 581 kilomètres selon les estimations finales de Ressources naturelles Canada. L'IONIQ 6 affiche également la meilleure consommation énergétique parmi tous les véhicules actuellement offerts sur le marché, avec une consommation moyenne de seulement 14,9 kWh/100 km dans sa version à roues motrices arrière. La Hyundai IONIQ 6 a déjà reçu de nombreux prix de la part de la presse automobile, dont ceux de la Voiture mondiale de l'année, du Design automobile mondial de l'année et du Véhicule électrique mondial de l'année. Plus près de chez nous, l'équipe du Guide de l'auto a aussi élu l'IONIQ 6 Voiture de l'année.

En plus de l'IONIQ 6, les visiteurs du Salon du Véhicule électrique de Montréal pourront découvrir les deux autres modèles 100% électriques de la gamme Hyundai, soit l'IONIQ 5 et le Kona électrique 2023. Le kiosque de Hyundai présentera aussi une Elantra hybride, un Tucson hybride ainsi qu'un Santa Fe hybride rechargeable.

En plus de tous ces véhicules, la participation de Hyundai au Salon du Véhicule électrique de Montréal sera également manquée par la présence de Marilou, ambassadrice de la marque au Québec. Marilou sera présente au Salon le vendredi 21 avril de 13h à 15h pour rencontrer les visiteurs.

Avec trois modèles 100% électriques, trois modèles hybrides et deux modèles hybrides rechargeables, Hyundai offre une vaste gamme de produits électrifiés répondant aux besoins de divers automobilistes. Hyundai a vendu 10 702 véhicules 100% électriques au Canada en 2022, dont plus de la moitié au Québec.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et de ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec :

Frédéric Mercier Directeur des relations publiques, Québec et produits, Hyundai Auto Canada

514-703-6474

[email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

20 avril 2023 à 09:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :