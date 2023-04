Le SD-WAN de Huawei a été reconnu comme le choix des clients Gartner® Peer Insightstm pour la quatrième fois





SHENZHEN, Chine, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le SD-WAN de Huawei a récemment été reconnu comme le choix des clients Gartner® Peer Insightstm pour la quatrième fois consécutive. Seul fournisseur non nord-américain à recevoir cette distinction, son SD-WAN a également été reconnu comme le choix des clients pour en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique par Gartner®. (*1)

Sur la plateforme Gartner Peer Insights, plus de 20 fournisseurs de produits SD-WAN ont été évalués. (*2) Des clients de divers secteurs ont donné leur avis sur les produits et solutions SD-WAN selon plusieurs critères, notamment les fonctions, le déploiement, l'exploitation et la maintenance (O&M) du produit, ainsi que le service d'assistance. Le SD-WAN de Huawei a remporté la première place avec la note maximale de 5 et le taux de recommandation maximal de 100 % sur la base de 82 évaluateurs reconnus par le Gartner Peer Insights.

Cao Tongqiang, directeur de la solution SD-WAN de Huawei, a déclaré : « C'est un grand honneur que notre SD-WAN ait de nouveau été reconnu comme le choix des clients de Gartner Peer Insights en 2023. J'aimerais remercier les clients pour leur confiance en notre produit. Au cours des dernières années, le SD-WAN de Huawei a mené des recherches approfondies sur les difficultés et les exigences des utilisateurs, et a continuellement innové pour améliorer l'expérience des utilisateurs en matière d'interconnexion multicloud et multibranches. À l'avenir, nous continuerons d'augmenter nos investissements en recherche et développement afin de fournir aux utilisateurs des solutions SD-WAN plus sûres et plus intelligentes. »

Pour plus d'informations sur la solution SD-WAN de Huawei, visitez le site Web SD-WAN de Huawei .

Source :

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

Clause de non-responsabilité :

1. La mention Choix des clients de Gartner Peer Insights exprime les opinions subjectives des évaluations, des notations et des données de l'utilisateur final individuel appliquées à une méthodologie documentée ; elle ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés ni leur cautionnement.

2. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service, Gartner Peer Insights est une marque commerciale déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

CONTACT : [email protected]

20 avril 2023 à 08:50

