Une première mondiale pour le biscuit le plus vendu au monde* : ouverture du OREO Café au Qatar

DOHA, Qatar, 20 avril 2023 /CNW/ - Le biscuit le plus vendu au monde a atterri à l'Aéroport International Hamad (HIA) à Doha, au Qatar, avec l'ouverture du premier OREO Café permanent situé à l'extérieur des États-Unis et le premier se trouvant dans un aéroport.

Le café d'une superficie de 116 mètres carrés situé dans la nouvelle aile nord ravit les voyageurs grâce à une délicieuse sélection de créations sucrées, comme des laits frappés, des muffins et des gâteaux au fromage à saveur de biscuits OREO, ainsi qu'un vaste menu de boissons et d'aliments savoureux, tandis que les chefs créent sur place des gâteries uniques dans la section OREO Creations du café.

Le concept de café sur mesure de la marque OREO reprend les couleurs bleue, blanche et noire électrisantes propres à la marque, et sait attirer les passagers se déplaçant dans l'aéroport, grâce à son gigantesque mobilier à l'image d'OREO, à ses murs numériques et à sa zone de vente au détail.

Pour susciter encore plus l'engouement, Mondelez et Qatar Duty Free (QDF) ont mené une campagne de marketing intégrée, y compris la publication d'une vidéo en vol de la compagnie aérienne Qatar Airways pendant le mois d'octobre et une grande visibilité dans l'ensemble de l'aéroport. Mondelez a également mené une campagne très efficace sur les médias sociaux, mettant de l'avant des ressources créatives ludiques et d'excellents clichés de délices culinaires.

Pour célébrer la Journée nationale des biscuits OREO, les partenaires ont pris d'assaut le HIA le 6 mars en affichant une campagne numérique de bout en bout sur plus de 800 écrans.

Jaya Singh, directeur général de Mondelez WTR, et Thabet Musleh, vice-président de Qatar Duty Free, ont affirmé ce qui suit : « C'est un moment historique pour Mondelez et QDF. Ce partenariat exceptionnel constitue une première mondiale au sein du plus important aéroport au monde, et nous avons réalisé avec brio notre mission d'intégrer des expériences exclusives dans le marché des détaillants de voyages. Avec la première incursion de Mondelez WTR dans l'industrie des aliments et des boissons en tirant parti d'une marque mondiale puissante, nous sommes convaincus que le OREO Café à Doha deviendra un point de vente phare. »

* Source : rapport de recherche sur les collations effectuées par Euromonitor Int. Ltd, édition de 2023; valeur des ventes au détail et part du marché des marques de biscuits sucrés en 2022.

À propos de Mondel?z International

Mondel?z International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un revenu net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ est à l'avant-garde en matière de collation avec des marques emblématiques locales et mondiales comme les biscuits et collations Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et Tate's Bake Shop, ainsi que le chocolat Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondel?z International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez-nous sur Twitter au https://www.twitter.com/MDLZ.

À propos de Qatar Duty Free

Qatar Duty Free (QDF), filiale du groupe Qatar Airways, est une boutique au coeur de l'Aéroport International Hamad (HIA), couvrant plus de 37 000 mètres carrés d'espace hors taxes et de concessions. QDF compte plus de 180 points de vente au détail de produits de luxe et abordables et des points de vente d'aliments et de boissons.

QDF offre une vaste sélection de boutiques de luxe ainsi qu'un large éventail de boutiques-concepts multimarques et de boutiques hors taxes. En plus de son large portefeuille de marques de luxe, QDF propose une vaste gamme de mets à tous les goûts et à tous les budgets lors des nombreux arrêts dans les restaurants, les cafés et les points de vente de produits à emporter.

Dans le cadre de son positionnement au sein d'une puissante trinité de détaillants, d'un aéroport primé et d'une compagnie aérienne internationale, QDF est particulièrement bien placée pour s'associer à des marques de voyages afin de lancer des produits et services, offrant des expériences exclusives aux clients.

Qatar Duty Free (QDF) a été désigné, dans le cadre des World Travel Awards, comme le plus important exploitant de boutiques hors taxes dans un aéroport au monde en 2022, et comme le plus important exploitant boutiques hors taxes dans un aéroport au Moyen-Orient en 2022. QDF a également remporté le prix du meilleur détaillant d'aéroport axé sur l'expérience client en 2022 dans le cadre des Global Brands Magazine Awards.

L'Aéroport International Hamad a remporté le prix du meilleur aéroport au monde en matière de magasinage lors de la cérémonie de remise de prix des World Airport Awards 2023 de SKYTRAX, qui a été attribué au Qatar Duty Free et à la stratégie de vente d'aliments et de boissons visant à offrir la meilleure expérience aux passagers au sein de l'aéroport.

20 avril 2023 à 08:31

