GOLDFLARE ANNONCE DE NOUVEAUX RÉSULTATS SUR LE PROJET CONDOR ET UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE FORAGE

PIEDMONT, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Goldflare Exploration inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») annonce avoir complété un programme de forage hivernal sur le projet Condor situé à 35 km au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda. Les résultats obtenus confirment l'étendue de l'anomalie aurifère associée à l'indice Condor-1 sur une distance de plus d'un (1) kilomètre.

Le projet Syénite Condor, appartenant à 100% à Goldflare, est situé dans le prolongement de la faille Porcupine-Destor dans un contexte géologique similaire à des gisements connus et exploités le long de cette structure. Aucun forage n'avait été entrepris sur la propriété avant l'intervention de Goldflare, au meilleur des connaissances de la compagnie.

Les travaux de reconnaissance géologique et de prospection menés par Goldflare depuis 2021 ont permis de découvrir l'indice de surface Condor-1 encaissé dans un système d'intrusions de syénite altérée et anormale en or. Une douzaine de cibles distribuées sur un territoire d'environ 4.0 km² ont été identifiées pour donner suite aux travaux d'exploration effectués en 2021.

Un total de 2975 mètres répartis sur 18 trous ont été forés depuis le mois d'octobre 2022. En janvier dernier, quatre cibles ont été testés avec six (6) sondages d'une longueur moyenne de 165 mètres. Le meilleur résultat obtenu à ce jour est de 0,46 g/t sur 6,15 mètres incluant un intervalle de 2,1 g/t sur 1 mètre qui provient du sondage CDR-23-23 foré environ 1 kilomètre au nord-ouest de l'indice Condor-1.

Des résultats similaires ont été obtenus des deux autres cibles qui ont donné les indices Condor-2 et Condor-3 situées respectivement à 1,1km et 1,3km de l'indice Condor-1. Pour chacun de ces indices, les forages porteurs de minéralisation aurifère ont recoupé des intervalles variant de 5 mètres à plus de 30 mètres de roches intrusives fortement hématisées, fracturées et pyritisées. Cet environnement est systématiquement porteur de teneur variant entre 0,01 à 0,1 g/t.

variant entre 0,01 à 0,1 g/t. Les résultats obtenus valident les méthodes et l'approche d'exploration. L'interprétation des structures minéralisées offre déjà plusieurs possibilités de suivi dans des secteurs non explorés. Une fois l'ensemble des résultats reçus et compilés, la direction de la compagnie évaluera la meilleure stratégie de suivi.

Le président et directeur général Ghislain Morin mentionne : « Plusieurs analyses ont montré des teneurs significatives en or, sur une propriété qui n'avait jamais été foré par le passé. Bien qu'au stade préliminaire d'exploration, la société est confiante du potentiel que cette propriété renferme, d'autant plus que nos travaux ressemblent encore à des tests en couvrant des secteurs limités. D'autres travaux d'exploration de surface et de forage devront bien entendu être effectué afin de concrétiser son potentiel aurifère. L'objectif est toujours d'identifier un premier corps minéralisé dont la taille et la teneur en permettraient la mise en valeur. »

Extension de l'indice Condor-1

Le forage CDR-22-22 a été foré a été implanté pour tester l'interprétation structurale nord-ouest de l'indice Condor-1. L'enrichissement aurifère de 0,2 g/t sur 12,1 mètres, incluant une valeur de 1 g/t sur 0,7m, est relié à une forte fracturation développée dans une intrusion de syénite rouge. La pyritisation demeure discontinue, sous forme de grains millimétriques, en remplacement partiel d'oxydes de fer. Le résultat, qui est situé à environ 300 mètres au nord nord-ouest de l'indice Condor-1, offre des possibilités d'expansion autant latéralement vers le nord-ouest qu'en profondeur.

Découverte de l'indice Condor-2

Environ 1 kilomètre au nord-est de l'indice Condor-1, trois sondages (CDR-22-23, CDR-22-24, CDR-22-25) forés vers l'est et le nord-est ont servi à tester une anomalie géochimique corrélée à un linéament structural bien défini. Les sondages ont été implantés à moins de 40 mètres l'un de l'autre. La structure aurifère principale interceptée prend la forme d'une intrusion de syénite hétérogène à bréchique entrecoupée d'intrusions de lamprophyres. L'augmentation de la teneur est reliée à un réseau de fractures avec placage de chlorite. L'intensité de la pyritisation est variable, atteignant localement 2 %, localement associée à la molybdénite. Le meilleur résultat reçu est de 0,46 g/t sur 6,15 mètres, incluant une analyse de 2.1 g/t sur 1 mètre.

L'anomalie Condor-3

L'anomalie aurifère est située à environ 1,3 kilomètre au nord-ouest de l'indice Condor-1 et 300 mètres à l'ouest de l'indice Condor-2. Comme dans le cas de Condor-2, la cible initiale est supportée par des anomalies géochimiques de sol corrélées à un linéament structural, des résultats de prospection et une cartographie des structures. Deux sondages (CDR-22-20, CDR-22-21) ont été foré le long d'une section nord-sud. Le meilleur résultat obtenu, provenant du CDR-22-21, est de 0,33 g/t sur 5,3m. La minéralisation se présente sous forme de veines centimétriques quartz-carbonate-amphibole contenant environ 5% de pyrite en amas. La syénite encaissante est fortement hématisée et carbonatisée.

Coord-UTMnad83,Z17 DDH_No De: A: Longueur Au_g/t











Condor -1 659235E - 5365084N CDR-22-22 26,2 27,7 1,5 0,55



124,4 136,5 12,1 0,2



130 130,7 0,7 1











Condor-2 658582E - 5365655N CDR-23-23 69,85 76 6,15 0,46



75 76 1 2,1











658602E - 5365670N CDR-23-24 113 116 3 0,21



127 128 1 0,47



139 140 1 1,3











658609E - 5365616N CDR-23-25 37 40,6 3,6 0,55











Condor-3 658292E-5365598N CDR-22-20 21,7 25,5 3,8 0,23



21,7 22,1 0,4 1,5











658259E- 5365571N CDR-22-21 106,6 111,9 5,3 0,33



107,8 108,15 0,35 1,3

QAQC

Les positions de forage ont été relevées par GPS Garmin avec une précision inférieure à 3 mètres. Un instrument EZ-TRAC de Reflex a été utilisé pour établir le tracé du forage. L'examen, la description et la prise d'échantillons sont réalisés dans une installation située sur la propriété. Les échantillons sont livrés du terrain aux installations de Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda. L'analyse se fait par pyroanalyse avec collecte de l'or par le plomb sur un sous-échantillon de 30 grammes. Le dosage de l'or suit une procédure de dissolution à l'eau régale et dosage par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) pour des résultats inférieurs à 3 g/t. Les résultats supérieurs à 3 g/t sont ré-analysés et déterminés par pesée. Des échantillons de blancs, des standards certifiés, des duplicatas de préparation et des duplicatas d'échantillons sont insérés dans la chaîne d'échantillons.

Lancement de travaux de forage sur Goldfields

Afin de profiter des conditions hivernales qui facilitent l'accès au terrain, de la proximité géographique et de la mobilisation de l'équipe en cours, Goldflare a fait la demande d'un permis de forage afin de tester des cibles situées sur la propriété Goldfields, dont les claims sont adjacents au projet d'exploitation de fosse Fayolle d'Iamgold. Les détails de cette nouvelle campagne suivront dans un communiqué subséquent à paraître dans les prochaines semaines.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no770), consultant pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

