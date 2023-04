Novalith Technologies recueille 23 millions de dollars australiens en financement de série A pour révolutionner la production de lithium





SYDNEY, 20 avril 2023 /CNW/ - Novalith Technologies, concepteur d'un nouveau procédé d'extraction du lithium qui permettra de débloquer de vastes ressources et de les exploiter sans les inconvénients environnementaux des méthodes traditionnelles, a levé 23 millions de dollars australiens dans le cadre d'un financement de série A. Menée par Lowercarbon Capital, la collecte bénéficie de la participation de la Clean Energy Finance Corporation (CEFC), du Grantham Environmental Trusts' Neglected Climate Opportunities Fund, de TDK Ventures et d'Investible.

L'industrie automobile est actuellement au coeur d'un changement qui n'arrive qu'une fois par siècle : le remplacement du moteur à combustion interne par des solutions de rechange alternatives reposant sur la même technologie de base, à savoir les batteries au lithium-ion. Pour soutenir cette révolution, la production mondiale devra atteindre 2,7 millions de tonnes d'équivalent de carbonate de lithium d'ici à 2030, soit quatre fois plus que l'année dernière. Jusqu'à récemment, la majeure partie du métal à haute densité énergétique utilisé aujourd'hui par l'industrie provenait de ressources de saumure : des lacs salés naturels concentrés dans les pays du « triangle du lithium », à savoir le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Ces projets nécessitent de grands bassins d'évaporation qui sont nocifs pour l'environnement. Ils sont également difficiles à faire approuver et ne permettent pas l'obtention de produits d'une grande pureté.

Ces défis ont stimulé l'intérêt de l'industrie pour les ressources de roche dure, qui sont abondantes et fournissent actuellement environ 60 % du lithium au monde, mais qui, selon les méthodes actuelles, sont complexes, coûteuses ainsi que nuisibles à l'environnement et ne peuvent pas être mises en service assez rapidement pour répondre à la demande. Chez Novalith Technologies, nous avons mis au point un nouveau procédé qui transforme l'extraction du lithium dans la roche dure et le raffinage en un procédé beaucoup moins coûteux, plus écologique et plus évolutif.

Au lieu de la méthode traditionnelle qui repose sur des quantités importantes d'acide sulfurique pour extraire le lithium, un processus qui laisse derrière lui une multitude de sous-produits et de déchets nocifs, Novalith utilise de l'eau carbonatée pour extraire le lithium directement sous forme de carbonate de lithium de qualité batterie et laisse comme sous-produit une roche inerte infusée de CO 2 .

La technologie de Novalith permet de réduire les coûts du processus, des installations et de l'empreinte écologique des usines dans une mesure allant jusqu'à 65 %, 50 % et 25 %, respectivement, par rapport au processus conventionnel. Elle utilise 90 % d'eau en moins que les approches actuelles et promet d'accélérer la transition énergétique en exploitant des ressources minérales dans de nouvelles zones géographiques. Jumelée à des sources d'énergie renouvelable, cette technologie ouvre la voie à une production de lithium sans émission de carbone.

Sous la direction de Steven Vassiloudis, entrepreneur et ingénieur chimiste chevronné, Novalith a réuni une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de réfugiés du secteur des combustibles fossiles de haut niveau qui travaillent ensemble pour accélérer l'arrivée du siècle du lithium. Ce financement nous permettra de mettre à l'échelle et de commercialiser notre technologie LiCALMC brevetée, y compris une nouvelle installation pilote à Sydney, en Australie, qui sera utilisée pour traiter de nombreuses ressources en lithium provenant du monde entier et produire du carbonate de lithium pour essai par les clients.

Depuis notre financement d'amorçage en août 2021, Novalith a construit son installation de recherche et développement à Sydney, en Australie, démontrant la performance de son processus breveté sur plusieurs ressources minérales locales et mondiales différentes et une voie vers une production de lithium durable et sans émission de carbone.

« C'est une occasion en or d'être en mesure de changer les choses et de contribuer de façon significative à quelque chose d'aussi important que l'électrification et la décarbonisation. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur l'appui d'un solide groupe d'investisseurs qui comprennent comme nous l'urgence et l'importance de ce que nous visons à réaliser, a déclaré Steven Vassiloudis, fondateur et chef de la direction de Novalith. Notre technologie a le potentiel de décarboniser considérablement la chaîne d'approvisionnement en lithium et de libérer de nouvelles réserves et possibilités de minerai de lithium, offrant du lithium à faible coût et durable sur le plan environnemental à un monde qui se dirige rapidement vers un avenir électrique. »

« Novalith réduit de moitié le coût d'extraction du lithium à partir de roches dures grâce à une technologie plus propre et plus rapide, ce qui nous permet de répondre à la demande qui explose sans transformer la planète entière en mine à ciel ouvert », a déclaré Chris Sacca, associé directeur de Lowercarbon Capital.

Le chef de la direction du CEFC, Ian Learmonth, a déclaré : « L'Australie se classe parmi les plus grands producteurs de lithium au monde, et il est clair que le monde aura besoin de plus de lithium qu'il n'en a actuellement. L'ambitieuse technologie de Novalith modifie la production de lithium afin de la rendre plus écologique et plus rentable pour alimenter les batteries dont nous avons besoin pour le stockage et les véhicules électriques qui transforment notre avenir énergétique. »

Kristin Vaughan, associée directrice de Virescent Ventures, a déclaré : « En investissant dans des entreprises australiennes innovantes comme Novalith, le CEFC soutient le développement d'une solution durable potentielle pour la production de lithium sur terre et contribue à renforcer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en Australie. » Virescent Ventures gère l'investissement de Novalith au nom du CEFC.

« La technologie innovante de Novalith non seulement permet un accès plus rapide au lithium pour répondre à nos ambitions d'électrification rapide, mais en plus, elle le fait en convertissant le CO 2 en matériau précieux pour batterie, réduisant ainsi considérablement l'empreinte de CO 2 globale du processus », a déclaré Anil Achyuta, directeur général de TDK Ventures.

À propos de Novalith

Novalith Technologies est une entreprise de technologie climatique basée à Sydney, en Australie, qui utilise le dioxyde de carbone pour simplifier la production de produits chimiques au lithium.

Nous sommes motivés par notre conviction que l'avenir de l'extraction et du raffinage du lithium exigera l'élimination des sources d'énergie à forte intensité de carbone et, dans l'idéal, la transformation des déchets de carbone en valeur de carbone.

La technologie d'extraction au lithium LiCALMC de Novalith utilise beaucoup moins d'équipement, de réactifs chimiques, d'eau et d'énergie que le traitement conventionnel, ce qui réduit les coûts de capital et de production. L'utilisation directe et la séquestration du CO 2 dans la production de produits chimiques au lithium produisent également une empreinte d'émissions beaucoup plus faible que les procédés existants et alternatifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2059269/Novalith_Technologies_Team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1668742/3993121/NOVALITH_PRIMARY_PURPLE_Logo.jpg

