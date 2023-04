Une première mondiale pour le numéro un mondial des biscuits* : L'OREO Café ouvre ses portes au Qatar





DOHA, Qatar, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le numéro un mondial des biscuits a atterri à l'aéroport international Hamad (HIA) de Doha, avec l'ouverture du premier OREO Café permanent en dehors des États-Unis et le tout premier dans un aéroport.

Découvrez l'intégralité du communiqué de presse interactif multicanal ici :https://www.multivu.com/players/English/9160851-OREO-Cafe-opens-Qatar-Mondelez-International/

Le café de 116 m² dans le nouveau North Node de l'aéroport ravit les voyageurs avec une délicieuse sélection de créations sucrées, y compris des milkshakes, des muffins et des cheesecakes OREO et une carte complète de plats salés et de boissons, alors que les chefs créent des friandises uniques en direct à l'OREO Creations Bar du café.

Le concept de café sur mesure présente les couleurs signatures d'OREO, bleu, blanc et noir, attirant les passagers en transit avec des meubles géants, des murs numériques et un espace commercial OREO.

Suscitant encore davantage d'enthousiasme, Mondelez et Qatar Duty Free (QDF) ont lancé une campagne marketing intégrée, qui comprend notamment une vidéo qui sera diffusée à bord des avions Qatar Airways en octobre et une visibilité élevée dans tout l'aéroport. Mondelez a également présenté une campagne très performante sur les réseaux sociaux mettant en vedette des ressources créatives ludiques et une riche imagerie culinaire.

Pour célébrer l'OREO Day, les partenaires ont pris le contrôle de l'aéroport HIA le 6 mars avec une campagne numérique de bout en bout diffusée sur plus de 800 écrans.

Jaya Singh, directeur général de Mondelez WTR, et Thabet Musleh, vice-président de Qatar Duty Free, ont déclaré : « C'est un moment historique pour Mondelez et QDF. Grâce à ce partenariat exceptionnel, c'est une grande première qui se déroule dans l'un des plus grands aéroports du monde, et nous avons véritablement rempli notre mission consistant à proposer des expériences exclusives de commerce de passage. Avec la première incursion de Mondelez WTR dans le milieu de la restauration, tirant parti d'une marque mondiale puissante, nous sommes convaincus que l'OREO Café de Doha deviendra un point de vente phare. »

*Source : Euromonitor Int. Ltd ; Snacks 2023 éd.; part de la marque Sweet Biscuits dans les ventes au détail en 2022.

À propos de Mondel?z International

Mondel?z International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) offre des snacks au public dans plus de 150 pays à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ mène l'avenir du snacking avec des marques emblématiques mondiales et locales telles que Oreo, Ritz, LU, les biscuits et snacks de Clif Bar et de Tate's Bake Shop ainsi que Cadbury Dairy Milk, Milka et le chocolat Toblerone. Mondel?z International est un fier d'être inscrit au Standard and Poor's 500, au Nasdaq 100 et au Dow Jones Sustainability Index. Consultez www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à l'adresse https://www.twitter.com/MDLZ

À propos de Qatar Duty Free

Qatar Duty Free (QDF), une filiale du groupe Qatar Airways, est un centre commercial au coeur de l'aéroport international Hamad (HIA), avec plus de 37 000 mètres carrés d'espace de boutiques duty-free et de concessions. QDF possède plus de 180 points de vente et de restauration de luxe et abordables.

QDF offre une vaste sélection de boutiques de luxe et un vaste portefeuille de boutiques à concepts multimarques et de boutiques duty-free. En plus de son large portefeuille de marques de luxe, QDF propose une vaste gamme gastronomique adaptée à tous les palais et tous les budgets dans nos nombreux restaurants, café et points de vente à emporter.

Grâce à sa position au sein d'une puissante trinité composée d'un détaillant, d'un aéroport primé et d'une compagnie aérienne mondiale, QDF est particulièrement bien placée pour établir des partenariats avec des marques de commerce de passage afin de lancer des produits et des services, offrant des expériences exclusives aux clients.

Qatar Duty Free (QDF) a été nommé « Meilleur exploitant de boutiques de duty-free en aéroport 2022 » et « Meilleur exploitant de boutiques de duty-free en aéroport au Moyen-Orient 2022 » aux World Travel Awards. QDF a également remporté le prix 2022 de la « Meilleure expérience client dans une boutique d'aéroport » du Global Brands Magazine Awards.

L'aéroport international de Hamad a remporté le prix du « Meilleur aéroport du monde pour le shopping » aux SKYTRAX World Airport Awards 2023 ; ce prix est attribué à la stratégie du Qatar concernant les boutiques de duty-free et les points de restauration visant à offrir la meilleure expérience pour les passagers de l'aéroport.

20 avril 2023 à 08:28

