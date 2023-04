Manuvie met à jour son modèle pour la publication des données statistiques suivant l'adoption des normes IFRS 17 et IFRS 9





TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Manuvie a publié une nouvelle version du modèle employé pour la publication des données statistiques, laquelle sera utilisée pour la présentation de ses résultats financiers du premier trimestre de 2023, à paraître le 10 mai 2023. La mise à jour vise principalement à refléter l'adoption des normes IFRS 17 (contrats d'assurance) et IFRS 9 (instruments financiers), en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Un sommaire des modifications apportées à la présentation des données statistiques accompagne la nouvelle version afin d'aider les utilisateurs à comprendre le nouveau modèle.

Le modèle utilisé pour la publication des données statistiques et le sommaire des modifications qui y ont été apportées sont accessibles dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Manuvie, à la rubrique portant sur la norme IFRS 17 : manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

