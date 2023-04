Lancement du Canal de Lachine 4.0 - Une offensive pour accélérer la croissance dans le Grand Sud-Ouest de Montréal





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré avec fierté Canal de Lachine 4.0, Industries d'avenir, un nouveau pôle de développement économique mis sur pied pour accélérer la croissance dans le Grand Sud-Ouest. L'objectif est d'attirer et de retenir les industries d'avenir et leur main-d'oeuvre, à l'heure de la 4e révolution industrielle, où l'on assiste à la transformation des systèmes de production par les nouvelles technologies.

Pour y arriver, les partenaires du Canal de Lachine 4.0 poursuivent les objectifs suivants :

Positionner le territoire du Canal de Lachine 4.0 comme la destination de choix pour les entreprises des industries créatives et culturelles, de la fabrication légère, de la technologie médicale, de l'optique-photonique, du transport et de la logistique avancée;

Améliorer le cadre de vie offert aux entreprises pour maintenir et stimuler l'attractivité économique du territoire;

Réunir les arrondissements partenaires autour d'une vision et d'un projet commun structurant;

Doter le territoire d'une identité distinctive à l'échelle métropolitaine, basée sur ses actifs stratégiques.

Une approche innovante de collaboration

Projet phare du développement économique de ce secteur de la métropole, le déploiement de cette vision commune est le fruit d'une volonté partagée d'intensifier la revitalisation des espaces industriels longeant le canal de Lachine. Cette initiative résulte d'une démarche de planification initiée par le Service de développement économique de la Ville de Montréal, qui a réuni les acteurs clés du territoire en vue de forger une vision commune de développement. Ce comité de pilotage regroupe les arrondissements de Lachine, de LaSalle et du Sud-Ouest, Parcs Canada ainsi que PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest-de-l'Île. PME MTL a d'ailleurs été mandaté par la Ville pour mettre en oeuvre la stratégie d'attractivité et de rayonnement du Canal de Lachine 4.0 pour une période de trois ans.

Notons que des démarches semblables sont en cours dans d'autres secteurs économiques de la métropole et devraient permettre de favoriser l'attractivité des pôles d'emploi de l'île de Montréal.

Citations

« La Ville de Montréal voit le Grand Sud-Ouest comme une destination stratégique et accessible pour les investisseurs. Avec un bassin de plus 1 000 entreprises, quelque 18 000 emplois et plus de 6 millions de pieds carrés de terrains à développer, les espaces industriels le long du canal de Lachine présentent un formidable potentiel de développement. On veut faire de ce secteur un catalyseur des industries d'avenir, à l'heure de la révolution industrielle 4.0. Le développement économique local est essentiel à la vitalité de la métropole, au coeur des priorités de notre administration. La redynamisation de nos pôles économiques est un atout majeur pour le développement économique de Montréal, et nous y travaillons sans relâche. »

- Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Nous croyons fortement que Canal de Lachine 4.0 agira positivement comme un vecteur de transformation pour nos secteurs à consolider ou à redévelopper aux abords de cet immense parc urbain. Marqués longtemps par l'industrie lourde, ces secteurs peuvent plus que jamais accueillir de la fabrication légère et des entreprises ou des organismes oeuvrant dans les domaines de la culture, de la création ou des nouvelles technologies. Le Sud-Ouest offre tant de caractéristiques intéressantes permettant d'y vivre, travailler, étudier et s'y divertir. »

- Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Ce nouveau pôle de développement économique est une nouvelle démonstration de l'importance de faire front commun pour le meilleur avancement du Grand Sud-Ouest. Rassembleur et attrayant, ce milieu de vie distinctif et prospère sera assurément la destination pour les entreprises laSalloises innovantes, venant ainsi bonifier cet important secteur industriel et patrimonial. »

- Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement de LaSalle

«Nous sommes heureux de collaborer à maximiser le développement économique de l'ancienne friche industrielle de Lachine-Est, en la transformant de manière concertée et intelligente en un écoquartier. Ce lieu favorisera la création d'emplois ainsi que la qualité de vie et s'ancrera dans les quartiers avec la création du nouveau parc riverain et la renaissance de la rue Notre-Dame. Le Canal de Lachine 4.0 nous permet de travailler en équipe pour réussir ce grand virage vers la prospérité économique de tout un secteur. »

- Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine

« PME MTL est mobilisé par le projet du Canal de Lachine 4.0 depuis plusieurs années maintenant. Acteur de premier plan dans le développement économique local et le soutien aux entreprises, l'organisation anime ce projet phare depuis ses prémices : de l'idéation jusqu'aux plans d'action. Le lancement de ce nouveau pôle de développement économique est un jalon important, mais n'est que le début d'une vision d'envergure pour le secteur longeant le Canal de Lachine. PME MTL est fier d'en assurer le rayonnement et de contribuer concrètement à des projets structurants pour le territoire. »

- Marie-Claude Dauray, directrice générale de PME MTL Grand Sud-Ouest

