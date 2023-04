uLab® lance la première gamme d'options d'emballage à la marque des cabinets de l'industrie de l'orthodontie





MEMPHIS, Tennessee, 20 avril 2023 /CNW/ - uLab Systemstm , le créateur de la plateforme d'aligneurs transparents uSmiletm et du nouveau service de conciergerie uAssisttm annonce désormais offrir aux orthodontistes une gamme d'options d'intégration de la marque qui leur permet de créer une variété de produits d'emballage personnalisés conçus pour améliorer l'expérience des patients et contribuer à développer de nouvelles affaires. Depuis 2021, les clients d'uLab peuvent emballer l'aligneur d'un patient dans une boîte conçue avec le nom ou le logo de l'orthodontiste. Désormais, la pochette d'aligneurs et le boîtier porte-aligneurs peuvent également servir de plateformes de marketing et seront offerts sous forme d'emballage de marque personnalisé avec la boîte. De plus, les orthodontistes peuvent maintenant commander des typodonts et des brochures à l'intention des patients à l'effigie de leur marque pour leurs consultations au cabinet. La nouvelle gamme d'options personnalisées sera disponible en mai.

« La possibilité de marquer l'emballage des aligneurs, la pochette et la boîte porte-aligneurs avec le logo de notre cabinet nous a permis d'offrir au patient une expérience unique et personnalisée », explique le Dr Kevin Oliviera de Coastal Orthodontics, membre du groupe pilote qui a mis à l'essai les articles personnalisés. « Lorsqu'on présente à un patient un emballage personnalisé, cela renforce la valeur de recevoir un aligneur de haute qualité conçu par une personne qu'il connaît et en qui il a confiance. La confiance du patient à notre égard et sa tranquillité d'esprit sont inestimables », ajoute-t-il. Le Dr Oliviera note également que les articles de marque donnent à son cabinet beaucoup plus de visibilité dans la communauté. « Ce sont d'excellents outils de marketing qui nous distinguent des autres cabinets. »

Les orthodontistes établissent des relations à long terme au cours de leur carrière avec les communautés où ils pratiquent, et traitent même plusieurs générations de familles. « Chez uLab, nous croyons qu'il est plus important que nos clients fassent la promotion de leur marque, avant celle du fabricant, déclare Amir Abolfathi, directeur général et cofondateur de uLab. C'est l'expertise de l'orthodontiste et ses soins aux patients qui aident à créer de beaux sourires. uLab fournit les outils logiciels innovants et les matériaux éprouvés dont ils ont besoin pour développer un traitement efficace, mais c'est à eux, en fin de compte, de créer les sourires. Leur marque et leur expertise sont ce que les patients devraient associer aux résultats de qualité. »

uLab se consacre à l'innovation dans le domaine de l'orthodontie, en offrant aux praticiens un accès facile à des outils de pointe novateurs qui leur permettent de contrôler le plan de traitement du patient sans être entravés par une structure de prix limitée et des protocoles restrictifs. L'entreprise a respecté cet engagement depuis sa création avec la mise en service de son logiciel de conception et d'impression d'aligneurs au cabinet, les aligneurs uSmile, le service de conciergerie uAssist et maintenant ses capacités d'emballage sur mesure. uLab a des plans d'avenir pour des options de plateforme « entièrement numérique », des outils de planification améliorés guidés par l'IA et des fonctions pour permettre les résultats d'impression directe.

Les aligneurs uSmile sont fabriqués à Memphis, au Tennessee, et peuvent être livrés en trois jours ouvrables seulement*. La plateforme uLab permet aux orthodontistes d'exercer un contrôle ultime sur leurs traitements d'alignement. Plus de 800 000 traitements au moyen d'aligneurs pour les patients ont été planifiés à ce jour.



À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs en soins de santé qui contribuent à transformer les options de pratiques orthodontiques afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie au moyen de produits d'alignement et d'un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com . Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

