/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 20 avril 2023/

Couverture libre.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent communiquer avec Adrienne Vaupshas, à l'adresse [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 00. Les représentants des médias qui souhaitent couvrir le point de presse seulement sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 00.

Le point de presse commencera vers 14 h 00.

Les représentants des médias doivent se présenter sur le site en portant des chaussures fermées à talons bas, des pantalons et des vêtements en fibres naturelles (par exemple, en coton) dans la mesure du possible. Tout autre équipement de protection individuelle sera fourni.