INVITATION AUX MÉDIAS - FORUM STRATÉGIQUE - LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur les infrastructures de transport.

Lors de ce rendez-vous incontournable pour les acteurs clés de l'écosystème du transport du Grand Montréal, du milieu des affaires et du monde politique, nous aurons l'occasion de discuter du développement des grands projets d'infrastructures de transport de personnes et de marchandises.

Nous aurons le plaisir de recevoir la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, pour une discussion avec Michel Leblanc sur les grands projets d'avenir dans l'industrie du transport.

Date : Lundi 24 avril 2023



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 7 h 30 à 12 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer

votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à

[email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.



Programme : Bloc 1 : Les grands projets d'avenir dans l'industrie du transport





Bloc 2 : Les infrastructures au coeur d'une meilleure connectivité du réseau de transport





Bloc 3 : L'innovation comme levier de compétitivité et de productivité





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ci-après (« la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés, et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

20 avril 2023

