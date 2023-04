L'étude Alight révèle que les employeurs européens n'adaptent pas leurs politiques d'avantages sociaux aux besoins et au cycle de vie des salariés





Selon Alight, un fournisseur de technologie et de services de capital humain de pointe basés sur le cloud, les priorités et les besoins en matière d'avantages des employés européens varient en fonction de leur niveau de vie, de leur sexe et de leur géographie. Ce fait s'appuie sur les résultats du nouveau rapport d'Alight de 2023 « Building a Benefits Strategy Fit for the Future », qui a sondé 1 400 employés et 420 employeurs de moyennes et grandes entreprises en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni pour comprendre leur perception des programmes d'avantages.

Selon le rapport, les jeunes employés accordent plus d'importance aux avantages sociaux que leurs homologues plus âgés, 39 % des 18-24 ans et 35 % des 25-34 ans déclarant que les avantages sociaux représentent la raison principale qui les pousse à travailler dans une entreprise, comparativement à seulement 17 % des 55-64 ans. De plus, près des deux tiers (62 %) des 18-24 ans et plus de la moitié (54 %) des 25-34 ans affirment que leurs besoins ont évolué au cours des dernières années.

Il y a aussi une différence notable dans les préférences en matière de bénéfices entre les genres, où plus des deux cinquièmes (43 %) des employés masculins pensent que leur régime d'avantages sociaux est très complet, comparativement à moins du tiers (32 %) des femmes. De plus, 29 % des employées ont mentionné la réduction des heures de travail comme l'un des principaux avantages souhaités, comparativement à 18 % des employés de sexe masculin.

L'étude a également montré qu'une stratégie globale impliquant une liste universelle d'avantages ne peut pas engager une main-d'oeuvre diversifiée dans la mesure où 45 % des employés estiment que la flexibilité de choisir ou de modifier les avantages en fonction des préférences individuelles est l'une des principales avancées que les entreprises pourraient réaliser. Cependant, seulement 36 % des employés affirment que leur entreprise leur permet de choisir les avantages qui répondent le mieux à leurs besoins.

« Il est clair qu'une approche universelle des programmes d'avantages sociaux n'est plus suffisante pour la main-d'oeuvre d'aujourd'hui. À l'instar des employés eux-mêmes, une approche stratégique des avantages sociaux implique de multiples facettes. Une communication fréquente avec les employés ? aussi bien en écoutant ce qu'ils ont à dire qu'en partageant des idées pertinentes - est indispensable pour obtenir de meilleurs résultats. Si les employeurs veulent améliorer les conditions de vie des employés et surpasser leurs concurrents sur le marché de l'emploi extrêmement concurrentiel d'aujourd'hui, ils devront optimiser leurs politiques d'avantages sociaux, reconnaître les individualités des employés et offrir une expérience d'avantages personnalisée », a indiqué Jan Pieter Janssen, vice-président du développement des affaires chez Alight..

Pour en savoir plus sur le rapport 2023 « Building a Benefits Strategy Fit for the Future » veuillez le télécharger ici.

A propos du rapport

Le rapport 2023 « Building a Benefits Strategy Fit for the Future » se fonde sur de deux enquêtes réalisées pour recueillir les perceptions des employés et employeurs. Les questions de l'enquête concordent les unes aux autres. L'une a été réalisée auprès de 1 400 employés et la seconde auprès de 420 employeurs, elles ont été toutes deux menées dans 6 pays, notamment Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Allemagne et Pays-Bas, de juin à septembre 2022. Les répondants travaillaient dans des moyennes et grandes entreprises de divers secteurs.

