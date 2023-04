Aiper fait des vagues avec les vrobots nettoyeurs de piscine sans fil les plus avancés





Aiper, créateur de renommée mondiale d'innovants robots nettoyeurs de piscine sans fil, lance aujourd'hui en Europe sa série Seagull, leader sur le marché. Pour célébrer ce lancement, Aiper a organisé un événement exclusif à Paris, que vous pouvez visionner ici.

« C'est avec grand enthousiasme que nous avons officiellement lancé la série Seagull en Europe après notre nomination au CES Innovations Award en janvier dernier, et l'accueil réservé au produit lors de notre événement de lancement a été stupéfiant », déclare Richard Wang, CEO et fondateur d'Aiper Global. « Avec chaque nouveau produit, notre équipe d'ingénieurs dédiés a fait du nettoyage de la piscine une tâche plus rapide et plus simple pour leurs propriétaires, leur a libéré du temps en supprimant la tâche fastidieuse de maintenir leur piscine impeccablement propre. Les caractéristiques de chaque machine sont conçues sur mesure pour répondre aux besoins de l'ensemble des propriétaires de piscine qui veulent se sentir détendus comme dans une maison de vacances ».

Le Seagull Pro est le summum de la technologie de nettoyage « set and forget ». Il est équipé d'un système quadrimoteur et de trois modes de nettoyage distincts, notamment le nettoyage des sols, le nettoyage des parois et le mode automatique, tous alimentés par la technologie de navigation WavePathtm d'Aiper, ce qui en fait l'appareil le plus perfectionné que vous pourrez jamais installer dans une piscine.

Le Seagull Pro s'ajoute au Seagull Plus et au Seagull SE qui vient compléter la série Seagull d'Aiper ; chaque modèle est adapté à la maison connectée ultra moderne et conçu pour éliminer totalement le stress du nettoyage de la piscine : il rend l'utilisation de la piscine domestique aussi relaxante que celle d'un hôtel ou d'un complexe hôtelier.

Quand il s'agit de nettoyer une piscine, confiez cela à un professionnel

Le Seagull Pro est sans conteste l'un des nettoyeurs de piscine les plus avancés existant actuellement. Il est équipé du premier système quadrimoteur au monde, qui assure le mouvement sous l'eau grâce à une aspiration et une évacuation rapide de l'eau ; il peut ainsi aspirer plus rapidement et plus efficacement les saletés, le sable, les feuilles ou toute autre particule indésirable se trouvant au fond de la piscine.

Il est dirigé par la technologie exclusive de navigation sous-marine WavePathtm d'Aiper, qui maximise la couverture de la zone de nettoyage du Seagull Pro en le guidant à travers un modèle de vague systématique, et qui élimine l'élément de nettoyage aléatoire ou non guidé qu'offrent les appareils de nettoyage moins intelligents. Il nettoie également les parois et la ligne d'eau de la piscine automatiquement grâce à ses capacités uniques d'escalade des parois, supprimant ainsi une autre tâche ardue de la liste des choses à faire par tous les propriétaires de piscine.

Sans fil, autonome et doté d'une batterie d'une autonomie de 3 heures, le Seagull Pro offre un nettoyage sous l'eau efficace et en profondeur pour les piscines jusqu'à 300 m² et jusqu'à 130 GPM (gallon par minute - 3,78 l/mn) d'eau. Il peut même stationner tout seul au bord de la piscine lorsque la batterie est faible.

La série Full Seagull prend son envol

Les autres modèles de la série Seagull conviennent parfaitement aux petites piscines. Tout en conservant les fonctions pratiques de stationnement automatique, les indicateurs LED pour vérifier facilement l'état de la batterie et la cartouche de filtre facile à nettoyer pour les résidus, l'encrassement et les autres particules, le Seagull Plus et le Seagull SE sont conçus pour des nettoyages plus petits et plus rapides, sans pour autant compromettre la qualité.

Avec un prix légèrement inférieur à celui du Seagull Pro, le Seagull Plus arrive en deuxième position en termes d'efficacité du nettoyage de la piscine, ce qui lui donne une longueur d'avance sur les appareils de nettoyage de piscine avec fil, analogiques ou plus basiques. Avec un temps de charge de la batterie de 2,5 heures et une autonomie de 110 minutes, son système à double moteur le rend idéal pour nettoyer des piscines jusqu'à 120 mètres carrés. De même, le Seagull SE est idéal pour les piscines jusqu'à 80 mètres carrés, avec un temps de charge inférieur à 2,5 heures, une autonomie de 90 minutes, les mêmes moteurs à double entraînement et les mêmes brosses de fond pour un nettoyage efficace et en profondeur.

À propos d'Aiper

Aiper est le premier créateur mondial de robots nettoyeurs de piscine sans fil et respectueux de l'environnement. Sa mission est de créer un style de vie sans souci grâce à la technologie et à l'innovation. Contrairement à d'autres produits sur le marché, chaque produit Aiper est garanti pour réduire le temps et l'argent consacrés au travail, et pour passer plus de temps à profiter des moments de qualité avec les amis et la famille au bord de la piscine. En 2023, le Seagull Pro d'Aiper a été nommé lauréat du CES 2023 Innovations Award Honoree.

