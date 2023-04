FlexNOW de FlexTrade devient Spark EMS tandis que la demande de solutions EMS basées sur le cloud augmente





FlexNOW de FlexTrade annonce aujourd'hui un changement de marque majeur en devenant Spark, un EMS multi-actifs conçu pour le cloud. Spark a été développé pour une installation en un clic et une intégration le jour même pour les traders, courtiers et algos sans favoriser de courtier sur notre réseau FlexLINK FIX. Ce changement de marque a renforcé l'engagement de l'équipe Spark à se concentrer sur l'innovation basée sur le cloud en tirant parti de l'expérience de FlexTrade dans l'industrie et des retours de traders afin d'offrir à la communauté du négoce le meilleur logiciel de trading de sa catégorie, avec des versions de bureau, mobile ou Web.

Adi Prnjavorac, directeur général de Spark EMS, ajoute :

« Notre changement de marque n'aura aucun impact sur nos activités quotidiennes. Nous resterons sous l'égide de FlexTrade, où nous pourrons continuer à développer de nouvelles fonctionnalités pour notre communauté Spark, qui s'est considérablement développée depuis le début de ce projet en 2019. Notre principal objectif est de proposer une plateforme sans compromis sur la puissance ni les performances. »

Spark continuera de soutenir la communauté du trading en doublant son engagement envers :

Le trading de bureau : une technologie de bureau de nouvelle génération riche en fonctionnalités, tout en étant facile à installer, à utiliser et à déployer. Conçu avec l'intention de simplifier le processus d'intégration sur AWS.

: une technologie de bureau de nouvelle génération riche en fonctionnalités, tout en étant facile à installer, à utiliser et à déployer. Conçu avec l'intention de simplifier le processus d'intégration sur AWS. L'application mobile : gardez un oeil sur vos transactions lorsque vous êtes en réunion et maintenez une sauvegarde à domicile au cas où Internet tomberait en panne.

: gardez un oeil sur vos transactions lorsque vous êtes en réunion et maintenez une sauvegarde à domicile au cas où Internet tomberait en panne. L'infrastructure d'API ouverte : permettez à vos modèles propriétaires de négocier directement avec vos courtiers tout en bénéficiant d'une surveillance complète sur bureau, mobile et Web.

: permettez à vos modèles propriétaires de négocier directement avec vos courtiers tout en bénéficiant d'une surveillance complète sur bureau, mobile et Web. L'expérience Web : accédez à vos règles de conformité et à vos données commerciales historiques par l'intermédiaire du navigateur Web hébergé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre nouveau site Web Spark à l'adresse http://www.sparkems.cloud ou contactez-nous ici.

À propos de SparkEMS :

SparkEMS combine le meilleur des technologies de cloud, Web et bureau pour vous offrir la puissance et la flexibilité dont vous avez besoin pour négocier de façon optimale, même sur les marchés les plus complexes. Propulsé par le réseau FIX de première classe de FlexTrade, Spark est la réponse moderne au trading.

À propos de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l'exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l'exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d'exécution grâce à une capacité complète de recherche/d'accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

20 avril 2023 à 02:20

