MolecuLight réussit l'audit SOC 2® Type l et obtient l'accréditation

TORONTO, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , le leader de l'imagerie de fluorescence sur le lieu de soin qui localise et détecte les charges bactériennes élevées dans et autour des plaies, a annoncé sa conformité avec la norme SOC 2® Type I, suite à la validation de son audit en vertu des normes de l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en matière de systèmes et de contrôles organisationnels (SOC). Cela signifie que MolecuLight peut mieux répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier en s'assurant que les pratiques de gestion des données et les contrôles organisationnels de l'entreprise répondent aux normes internationales les plus strictes.

La conformité de MolecuLight aux normes SOC 2® atteste que la société a mis en place des contrôles relatifs à la sécurité, à la disponibilité et à l'intégrité du traitement des systèmes utilisés pour traiter les données des utilisateurs, ainsi qu'à la confidentialité des informations.

« L'obtention de la certification SOC 2 renforce l'engagement continu de MolecuLight en faveur de la sécurité, de la disponibilité et de l'intégrité du traitement des technologies d'imagerie de fluorescence sur le lieu de soin », a déclaré Anil Amlani, président-directeur général de MolecuLight. « Notre certification est la preuve que notre engagement et nos processus commerciaux permettent de maintenir le plus haut niveau de sécurité, de respect de la vie privée, de disponibilité et de confidentialité pour nos clients. »

Dans le cadre du processus d'obtention de la certification SOC 2®, MolecuLight a travaillé avec PwC, un auditeur accrédité, pour examiner la conception et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur sa plateforme d'imagerie principale MolecuLight DX® par rapport aux critères applicables des services fiduciaires pour la sécurité, la disponibilité et la confidentialité. Ces contrôles ont notamment porté sur le logiciel d'exploitation de la plateforme d'imagerie, sur la manière dont les dispositifs gèrent les données des clients et des utilisateurs, ainsi que sur les politiques et procédures de sécurité. Au cours de l'audit, MolecuLight a démontré sa capacité à gérer en toute sécurité les données des clients et l'utilisation de la plateforme, ainsi que ses contrôles et processus de sécurité.

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X® et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA, l'approbation de Santé Canada et le marquage CE. Disposant de preuves cliniques irréfutables comprenant plus de 75 publications évaluées par des pairs et portant sur 1 600 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur de multiples marchés cliniques. La gamme de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs sur le lieu de soin pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

