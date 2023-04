Resonance Consultancy dévoile les meilleures villes d'Europe en 2023





Le conseiller mondial en image de marque a dévoilé aujourd'hui les 100 meilleures villes d'Europe dans son rapport inaugural 2023 Europe's Best Cities .

LONDRES, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Resonance est un conseiller de premier plan dans les domaines du tourisme, de l'immobilier et du développement économique. Ses classements World's Best Cities (Meilleures villes du monde) mesurent et comparent la qualité relative d'un lieu, sa réputation et l'identité concurrentielle des centres urbains de la planète. Il est considéré comme le classement des villes le plus complet au monde, basé sur une méthodologie originale qui analyse les principales statistiques, les avis générés par les utilisateurs, les réseaux sociaux et l'activité en ligne.

Ce premier classement des meilleures villes d'Europe est une analyse importante qui tombe à point nommé. En effet, le continent devance le reste du monde en matière de reprise du tourisme post-pandémie.

Accédez au classement 2023 des meilleures villes d'Europe et aux 100 profils de villes sur WorldsBestCities.com .

Pour en savoir plus sur Resonance Consultancy : ResonanceCo.com .

« Le classement 2023 des meilleures villes d'Europe évalue les performances globales de plus de 125 centres métropolitains comptant au moins 500 000 habitants, sur la base d'un large éventail de données. Le but est d'identifier les 100 meilleurs endroits pour y vivre, à visiter et où investir en Europe », déclare Chris Fair, PDG de Resonance.

Les classements Best Cities sont déterminés en analysant la performance de chaque ville selon un large éventail de facteurs qui ont toujours montré des corrélations positives avec le fait d'attirer l'emploi, l'investissement et/ou les visiteurs dans les villes.

Après l'analyse de la performance de chaque ville selon 24 critères, voici les 10 meilleures villes d'Europe en 2023 :

Londres, Angleterre Paris, France Amsterdam , Pays-Bas Barcelone, Espagne Zurich , Suisse Madrid , Espagne Berlin , Allemagne Rome , Italie Bâle, Suisse Genève, Suisse

Le classement complet et les profils des 100 meilleures villes d'Europe sont disponibles sur le site WorldsBestCities.com .

À propos de Resonance Consultancy

Resonance est un cabinet de conseil mondial de créateurs de lieux stratégiques et créatifs. En tant que conseiller de premier plan en immobilier, en tourisme et en développement économique, Resonance combine son expertise en recherche, stratégie, image de marque et communication pour rendre les destinations, les villes et les développements plus attractifs et dynamiques. ResonanceCo.com

À propos de World's Best Cities

Best Cities héberge le classement exclusif de Resonance des meilleures destinations urbaines au monde. Les données sont utilisées par des organes de presse, de National Geographic à Lonely Planet, et Bloomberg la considère comme « l'étude la plus complète en son genre ; elle identifie les villes les plus attractives pour les habitants, les visiteurs et les professionnels, et elle ne se contente pas d'examiner la qualité de vie ou l'attrait touristique ». WorldsBestCities.com | #BestCities

Contact : Tom Gierasimczuk, vice-président chargé de la communication, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057229/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Reveals_Europe_.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057228/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Reveals_Europe_.jpg

19 avril 2023 à 23:18

