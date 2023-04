TC Latin America Partners intègre une plateforme d'investissement et de développement industriel au Mexique afin de renforcer sa présence locale





Les entreprises internationales délocalisent leurs centres de production et de logistique au Mexique afin de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord et profiter des avantages géographiques et des coûts de main-d'oeuvre. Selon une enquête menée par Capterra, une filiale de la société de conseil Gartner, environ 88 % des PME américaines prévoient de restructurer leurs chaînes d'approvisionnement en 2023 pour faire appel à des fournisseurs locaux ou mexicains.

En réponse à la demande croissante d'espace immobilier industriel au Mexique, TC a intégré une équipe de développement dotée d'une grande expérience du marché mexicain dans ses opérations locales, afin de créer une plateforme complète d'investissement et de développement industriel.

La stratégie d'investissement est orientée vers l'acquisition et le développement d'immeubles industriels de classe A, en priorisant les constructions de type built-to-suit. Gregorio Schneider, partenaire fondateur de TC avec de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, dirigera la plateforme avec une équipe dotée d'une grande expérience dans le développement et l'exploitation d'actifs industriels.

« Cette plateforme, qui a été créée pour donner une continuité à la stratégie industrielle que nous avons exécutée au Mexique et aux États-Unis depuis 2016, suscite en nous un grand enthousiasme. La plateforme sera dirigée par une équipe dotée d'une vaste expérience dans le secteur industriel local, qui deviendra l'alliée stratégique des entreprises à la recherche de solutions de nearshoring au Mexique », a déclaré Gregorio Schneider.

Antonio Báez et Raúl Arroyo seront en charge des secteurs de l'investissement, de l'acquisition et du développement de projets. Raúl a plus de 16 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier industriel mexicain, où il a construit plus de 645 000 mètres carrés et géré environ 4 millions de mètres carrés d'espace industriel. Antonio a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier et a participé à la construction de plus de 1,2 million de mètres carrés.

« Nous pensons que l'un des avantages concurrentiels de cette nouvelle plateforme consiste à disposer d'une équipe locale expérimentée en matière d'investissement et de développement, avec une connaissance approfondie du marché et ayant tissé des relations de longue date. La participation de Raúl et d'Antonio à cette initiative sera décisive pour atteindre les objectifs de croissance que nous nous sommes fixés », a déclaré Gregorio Schneider.

À ce jour, TC a investi dans neuf bâtiments industriels au Mexique, notamment des centres de fabrication et de distribution pour des locataires tels que Foxconn, Forvia et Auto Plastek. L'entreprise prévoit de continuer à élargir sa stratégie industrielle grâce à l'intégration des opérations d'investissement et de développement de la plateforme.

Cette nouvelle plateforme est prête à dominer le marché et à offrir des solutions complètes aux entreprises qui cherchent à élargir ou à délocaliser leurs activités au Mexique.

19 avril 2023 à 19:20

