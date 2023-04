Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Gilbert Charland est nommé de nouveau secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Ministère des Finances

M. William Floch est nommé de nouveau sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Finances.

Régie du bâtiment du Québec

M. Marc-Antoine Oberson est nommé de nouveau régisseur de la Régie du bâtiment du Québec.

Société des Traversiers du Québec

Mme Greta Bédard est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société des Traversiers du Québec. Mme Bédard était membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de cette société.

Tribunal administratif du travail

M. Raymond Arseneau est nommé, à compter du 30 juin 2023, membre à temps partiel du Tribunal administratif du travail. M. Arseneau est membre de ce tribunal.

Agence du revenu du Québec

M. Pascal Paradis est nommé membre indépendant du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

École de technologie supérieure

M. Sébastien Fecteau et Mme Maria Ricciardi sont nommés membres du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Mme Geneviève Tanguay est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette école.

École nationale d'administration publique

Mme Chantal Arbour est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Marie-Ève Gravel et M. Bernard Larouche sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec à Montréal

M. Michel Lacroix est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Université du Québec en Outaouais

M. Alexandre Mathieu est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

