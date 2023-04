Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 avril 2023

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 avril 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Période des questions et réponses oralesHeure : 10h00Lieu : Assemblée nationale du Québec...

Excelra, l'un des principaux fournisseurs de données et de solutions numériques dans le domaine des sciences du vivant, a acquis BISC Global, une société de conseil en bio-informatique et en analyse de données ayant des bureaux en Europe et aux...