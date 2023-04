Easyhome présente sa plateforme de commerce électronique transfrontalier Doorverse à Milan





Easyhome, la deuxième plus grande entreprise au monde en termes de surface d'exploitation de magasins et le plus grand groupe chinois de vente au détail spécialisé dans l'ameublement, a présenté à Milan sa plateforme de commerce électronique transfrontalière "Doorverse". Détenue à 100 % par la société, la plateforme met en relation acheteurs et vendeurs d'ameublement à travers le monde. L'événement a eu lieu lors de l'ouverture du Salone del Mobile Milan 2023.

L'événement rassemblait plus de 100 personnes représentant des associations industrielles locales, des marques, des agents, des distributeurs et les médias.

Le marché chinois ouvre des perspectives intéressantes pour le secteur mondial de l'ameublement, compte tenu de l'accroissement de la classe moyenne, qui dépasse les 400 millions de personnes, alors que l'ouverture au monde extérieur s'est poursuivie avec la reprise de la consommation intérieure post-pandémique. Dans ce contexte, les entreprises chinoises du secteur de l'ameublement souhaitent se développer à l'étranger, stimulant ainsi le commerce électronique transfrontalier.

"Easyhome entend faire le lien entre les marchés chinois et mondial des articles d'ameublement, promouvoir les marques chinoises à l'étranger et attirer davantage de marques internationales en Chine", a déclaré Wang Peng, vice-président d'Easyhome.

La plateforme Doorverse d'Easyhome est un portail de commerce électronique transfrontalier innovant destiné à l'industrie de l'ameublement. Grâce à la technologie numérique, elle relie le marché chinois aux marchés internationaux, permettant aux fournisseurs et aux clients d'acheter et de vendre en toute simplicité à l'échelle mondiale. Doorverse propose une gamme complète de services de bout en bout au secteur de l'ameublement mondial, allant des expositions et transactions en ligne au paiement et au règlement, en passant par le financement et la logistique.

"Pour aider les marques internationales d'ameublement à se développer en Chine, nous mettrons en place un ensemble complet de services logistiques, qui leur permettra de surmonter les difficultés de livraison et faire leur entrée dans des milliers de foyers à travers le pays, plus rapidement, plus facilement et à moindre coût", a déclaré Yang Ming, directeur général d'Easyhome Smart IoT Technology.

À travers la plateforme, les marques internationales d'équipement domestique pourront entrer en contact avec des agents/distributeurs en un simple clic, développer leurs canaux d'investissement et bénéficier d'une gamme complète de services pour la vente directe transfrontalière, tels que la logistique, l'entreposage, les taxes et l'assurance, le dédouanement, la distribution ou encore la livraison à domicile. Doorverse proposera également un réseau de services de valorisation des marques, afin de faciliter la présentation et la promotion des produits des marques internationales en Chine.

"La technologie numérique a redynamisé le commerce électronique transfrontalier de l'ameublement. Notre objectif est d'offrir un ensemble de services tels que la présentation, la transaction, le paiement et le règlement, le financement et la logistique", a déclaré Li Jie, vice-président d'Easyhome et directeur général de Doorverse.

À l'occasion du Salone del Mobile Milan 2023, Doorverse animera également la campagne "Insight Milan", offrant aux consommateurs chinois et aux représentants de l'industrie l'occasion de découvrir l'exposition sous différents angles et dans divers formats, tout en connectant les marques internationales avec les clients chinois.

À propos d'Easyhome

Depuis sa création en 1999, Easyhome New Retail Group occupe des segments de marché diversifiés tels que l'aménagement intérieur, la décoration, la vente de meubles et de matériaux de construction, les maisons intelligentes, la logistique intelligente, les services de décoration à domicile, les grands magasins, les centres commerciaux et les magasins de proximité. Le groupe travaille avec plus de 100 000 revendeurs et plus de 200 000 distributeurs dans 30 provinces et régions autonomes de Chine et dispose d'un magasin à l'étranger. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 13,8 milliards d'euros.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 avril 2023 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :