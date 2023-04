L'Université de Hong Kong a décerné à Jack Dangermond un doctorat honoris causa en sciences





Fondée en 1911 en accordant une priorité aux sciences, l'université de Hong Kong est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur de la région. La première remise de diplômes de l'université s'est tenue en 1916, cérémonie au cours de laquelle cinq personnes se sont vu décerner un diplôme honoris causa. Le diplôme honoris causa, la plus haute distinction que l'on puisse décerner, est aussi l'une de ses traditions les plus anciennes et les plus chères. Il est décerné à des personnes qui ont apporté d'importantes ou de précieuses contributions au monde, à l'humanité, au monde universitaire, à Hong Kong ou à l'université. Lors de la 209e remise des diplômes de cette année, l'université a décerné un doctorat honoris causa en sciences à Jack Dangermond, fondateur et président d' Esri, le leader mondial du marché des systèmes d'information géographique (SIG) et de la géolocalisation.

Après une formation d'architecte paysagiste, M. Dangermond a fondé Esri avec sa femme Laura en 1969, en ayant en tête que l'analyse géographique et la cartographie informatisée pouvaient contribuer à la conception d'un futur mieux adapté. Cette vision continue à orienter l'entreprise pour la création de technologies utilisées par presque tous les secteurs d'activité dans le monde. Esri accorde également des bourses aux chercheurs et fournit des licences de logiciel abordables pour soutenir l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

« Notre entreprise n'a jamais perdu de vue sa mission, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes auxquels sont confrontés l'environnement et l'humanité », a déclaré M. Dangermond. « Bien que nous soyons devenus une entreprise au service d'un large éventail d'utilisateurs dans divers secteurs, nous avons toujours gardé le but premier d'améliorer le monde, c'est pourquoi je suis honoré de cette reconnaissance et fier de figurer parmi d'autres lauréats aussi éminents ».

Animés par un engagement personnel en faveur de la gestion de l'environnement et de la durabilité, Jack et Laura Dangermond ont fait don de 165 millions de dollars en 2017 pour créer la réserve Jack et Laura Dangermond sur la côte californienne, le don le plus important jamais fait à The Nature Conservancy. Et pendant la pandémie de COVID-19, Esri a fait don de plus de 60 millions de dollars en logiciels, services et matériel pour aider les organismes gouvernementaux américains, les employés licenciés et les éducateurs.

De même que pour M. Dangermond, l'Université de Hong Kong a décerné des diplômes honoris causa à sept autres personnalités exceptionnelles lors de la 209e remise des diplômes, qui s'est tenue le 3 avril 2023. Pour de plus amples informations sur les lauréats et leurs réalisations, veuillez consulter le site hku.hk/hongrads/graduates.

