Bear Robotics mise sur l'interopérabilité des ascenseurs avec un investissement stratégique dans M2MTech





Bear Robotics, un innovateur de robots de service d'intérieur établi dans la Silicon Valley, poursuit ses avancées dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les précurseurs de la technologie viennent d'annoncer un investissement stratégique pour financer leur partenaire situé en Corée, M2MTech, spécialisé dans la convergence IoT pour les systèmes intelligents à distance et prédictifs des ascenseurs.

Cet investissement intervient alors que Bear Robotics élargit sa gamme de robots Servi avec un robot de livraison par ascenseur entièrement intégré, Servi Lift, qui est capable d'effectuer des livraisons du dernier kilomètre à l'intérieur de bâtiments de plusieurs étages comme des hôtels, des résidences de personnes âgées, des cuisines fantômes, des hôpitaux, des sites d'entreprise et d'autres immeubles commerciaux et résidentiels de grande hauteur. « Nous pensons que cet investissement permettra de maximiser l'efficacité des installations et de minimiser les inconvénients auprès des utilisateurs », a déclaré John Ha, cofondateur et CEO de Bear Robotics. « La plateforme de convergence ELSA développée par M2MTech offre des atouts solides en matière de sécurité, d'interopérabilité et de connectivité, ce qui nous permettra d'élargir nos solutions de mobilité du dernier kilomètre ».

En concevant Servi Lift, Bear Robotics a cherché à faire de l'interopérabilité un avantage concurrentiel absolu à appliquer aux principaux acteurs du marché des ascenseurs intelligents tels que OTIS, TKE, Mitsubishi, KONE, Hyundai et Schindler. Avec l'expansion de l'urbanisation, Bear Robotics est optimiste quant au passage de la « ville intelligente » avec des bâtiments adaptés aux robots, un renforcement de la sécurité d'accès et une pénétration des ascenseurs intelligents dans les bâtiments intelligents avec des liens solides entre les systèmes. « Avec un marché mondial des ascenseurs IoT qui devrait atteindre 64 milliards de dollars d'ici 2030, il était impératif à nos yeux d'investir dans ce partenariat étroit avec M2MTech que nos équipes d'ingénieurs ont bâti au cours des deux dernières années, et de réaliser les synergies que nous estimons nécessaires pour faire avancer nos aspirations du dernier kilomètre », a commenté Juan Higueros, cofondateur et directeur de l'exploitation de Bear Robotics. « Nous sommes convaincus que cette approche collaborative permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle auprès de nombreux clients actuels et ouvrira une large gamme de nouvelles possibilités qui positionneront Bear Robotics comme premier fournisseur mondial de solutions de livraison robotisée dans des immeubles ».

100 essais de Servi Lift ont été réservés pour 2023. Des déploiements à plus grande échelle sont prévus dans le monde entier en 2024.

À propos de Bear Robotics

Fondée en 2017, Bear Robotics fabrique des robots d'intérieur autoguidés pour assister les employés dans leurs tâches quotidiennes, de sorte à alléger leur charge de travail. Les robots Servi, produits phares de l'entreprise, ont été déployés dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé, des commerces de détail et de l'immobilier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter le site à l'adresse suivante www.bearrobotics.ai.

À propos de M2MTech

Fondée en 2014, M2MTech a développé une plateforme ouverte et interopérable nommée ELSA (Elevator Smart Advisor, Elevator Smart Remote Management, Smart Predictive Maintenance System). Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter le site à l'adresse suivante https://m2mtech.co.kr/en/.

19 avril 2023 à 16:25

