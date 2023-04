Lancement de StrategyBlocks 6 pour simplifier l'idéation de la planification stratégique





StrategyBlocks, la solution cloud leader de la planification stratégique, de la gestion de portefeuille et de l'exécution, annonce aujourd'hui la dernière version de sa plateforme de gestion stratégique d'entreprise, StrategyBlocks 6 (SB6). En plus d'une refonte de son interface et d'une page d'accueil redessinée qui offre plus de clarté et de facilité d'utilisation, SB6 comprend une nouvelle fonction d'idéation propriétaire. StrategyBlocks Ideas aide les entreprises à générer un engagement renforcé au sein de l'équipe, ce qui facilite l'application des recommandations, des propositions et des opportunités à tous les niveaux. En tant que solution de premier plan dans l'écosystème des logiciels stratégiques, StrategyBlocks 6 a été délibérément conçu pour répondre aux préoccupations communes auxquelles sont confrontées les entreprises de toutes tailles, y compris la meilleure façon de communiquer, d'exécuter et de suivre la stratégie, de générer efficacement des rapports pour l'équipe de direction et le conseil d'administration, et de naviguer dans les changements au sein de l'entreprise sous le prisme de la planification et de l'exécution stratégiques.

« Créer et évaluer la stratégie d'une entreprise n'est plus seulement un processus annuel, mais nécessite des efforts continus », déclare Craig Catley, directeur général, StrategyBlocks. « Les entreprises ont besoin d'évoluer dans leur façon de gérer la planification stratégique, et SB6 a été précisément conçu pour fournir des informations en temps réel sur la performance stratégique. Avec une foule de nouvelles fonctionnalités, SB6 engage efficacement les utilisateurs et offre une approche très visuelle et intuitive sur la façon dont les objectifs stratégiques sont atteints. Il s'agit de la seule solution tout-en-un qui suit le travail et la gestion des risques, l'analyse métrique et l'innovation, reflétant notre vision de rendre la planification et l'exécution stratégiques transparentes et réussies. »

Depuis longtemps, communiquer efficacement la stratégie dans l'ensemble de l'entreprise et traduire cette communication en action sont des tâches problématiques pour les entreprises. Moins d'un tiers des responsables de l'exécution de la stratégie au sein de l'entreprise peuvent énumérer trois des priorités stratégiques de leur entreprise, et seulement 14 % des employés comprennent la stratégie de leur entreprise. Pour y remédier, StrategyBlocks intègre tous les aspects de la planification stratégique au sein d'une plateforme uniquement et hautement visuelle, permettant aux entreprises d'avoir une communication optimisée, un reporting simplifié et une agilité accrue dans la planification stratégique.

La nouvelle fonctionnalité de SB6, StrategyBlocks Ideas, permet aux utilisateurs de partager facilement leurs idées pour des améliorations stratégiques dans toute l'équipe, d'examiner les idées des autres et de suivre les progrès, de comparer les différentes idées et d'approuver leur intégration dans le plan stratégique global. StrategyBlocks Ideas s'intègre aux fonctionnalités de planification des blocs de StrategyBlocks, permettant aux utilisateurs d'estimer efficacement la durée du projet, d'allouer la charge de travail en fonction de la disponibilité et de gérer le calendrier de livraison d'une manière intuitive et visuellement convaincante.

« La planification stratégique est devenue plus essentielle que jamais compte tenu de l'évolution rapide de la situation économique mondiale. StrategyBlocks nous donne la capacité de réagir et d'ajuster rapidement notre plan, et la nouvelle fonctionnalité Ideas permettra à toute notre équipe de contribuer, de fournir des commentaires et d'intégrer les changements de façon transparente », déclare Angie Thiessen, gestionnaire de portefeuille de projets, Ville de Kelowna, Colombie-Britannique, Canada. « Nous continuons d'être impressionnés par la nature intuitive de la plateforme, renforcée par cette refonte, et nous sommes heureux d'avoir intégré StrategyBlocks dans notre entreprise. »

En plus de StrategyBlocks Ideas, l'interface StrategyBlocks a subi une refonte visuelle pour améliorer l'expérience globale. Cela inclut une réorganisation du menu principal pour fournir un chemin clair pour les utilisateurs ainsi que l'ajout d'une nouvelle page d'accueil. La page d'accueil affiche les ressources les plus fréquemment utilisées d'un utilisateur, divisées en plusieurs panneaux clés :

Panneau Objet : affiche les éléments détenus ou gérés par l'utilisateur

Panneau Actions : affiche les éléments qui peuvent nécessiter l'attention d'un utilisateur

Panneau Aperçu : affiche plus d'informations sur un objet sélectionné

Panneau Actualités : fournit des mises à jour de toute modification récente d'objets détenus, suivis ou gérés par l'utilisateur.

Des panneaux supplémentaires peuvent être configurés, y compris :

Panneau Blocs : affiche le travail à faire

Panneau Indicateurs : se concentre sur les résultats à surveiller

Panneau Risques : pour l'évaluation des dangers

Tableaux de bord : pour les rapports à élaborer

Signets : affiche les objets préférés

La nouvelle interface bleu clair et la palette de couleurs, prises en conjonction avec le menu de navigation réorganisé, gardent l'attention des utilisateurs concentrée sur le centre de l'écran au lieu d'être diluée dans une interface complexe. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir plus rapidement avec StrategyBlocks pour partager les mises à jour sur l'avancement, surveiller les indicateurs ou les risques et vérifier l'état de leurs idées.

