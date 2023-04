Avis aux médias - LA MINISTRE BIBEAU SE REND AU JAPON ET À SINGAPOUR POUR PROMOUVOIR LE COMMERCE ET PARTICIPER À LA RÉUNION DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE DU G7 À MIYAZAKI (JAPON) (20 au 25 avril)





OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra au Japon et à Singapour pour faire progresser le commerce agricole international dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, mobiliser les partenaires mondiaux et faciliter leur collaboration pour soutenir la sécurité alimentaire mondiale et souligner la priorité du Canada d'être un partenaire actif, mobilisé et fiable dans la région indopacifique.

Itinéraire

Du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2023

Sensibilisation au Japon et réunion des ministres de l'Agriculture du G7

La ministre Bibeau rencontrera NOMURA Tetsuro, ministre japonais de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, pour discuter des relations commerciales canado-japonaises et souligner la priorité du Canada d'être un partenaire commercial privilégié pour le Japon dans le domaine de l'agriculture.

Samedi et dimanche, la ministre Bibeau rencontrera ses homologues lors de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 pour discuter de sécurité alimentaire, de développement durable, de libre-échange, des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, de l'innovation et des questions clés liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La ministre Bibeau rencontrera aussi des homologues du monde entier pour discuter des grandes priorités des relations commerciales internationales du Canada dans le domaine de l'agriculture.

Tout au long de sa visite, la ministre Bibeau discutera des possibilités agricoles canadiennes avec des intervenants japonais du secteur agroalimentaire, des associations industrielles canadiennes et des entreprises canadiennes présentes au Japon.

Mardi 25 avril 2023

Activités à Singapour et salon Food and Hotel Asia

La ministre Bibeau rencontrera le ministre d'État de Singapour chargé du développement durable et de l'environnement, Koh Poh Koon, pour discuter de la façon dont le Canada peut contribuer aux objectifs de sécurité alimentaire de Singapour et faire progresser les relations commerciales du Canada dans le domaine de l'agriculture.

Salon Food and Hotel Asia (FHA)

Pendant son séjour à Singapour, la ministre Bibeau assistera au salon FHA et visitera le pavillon du Canada, qui regroupe 32 exposants canadiens et met en valeur la nouvelle image de marque du Canada.

Table ronde avec le Conseil de commerce ANASE-Canada et les intervenants de l'agriculture

La ministre Bibeau participera à une table ronde pour discuter des opportunités et des défis pour les entreprises canadiennes oeuvrant dans la région. Elle participera aussi à une réception de réseautage pour les acheteurs de Singapour et de la région, les exposants canadiens et les délégués commerciaux, afin de remercier les acheteurs d'avoir investi dans les produits canadiens.

Des entretiens avec les médias seront organisés à l'issue des activités et des rencontres. Les représentants des médias sont invités à communiquer avec Simon Lafortune, attaché de presse de la ministre Bibeau (coordonnées ci-dessous).

19 avril 2023 à 15:32

