/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement d'une étude sur l'attractivité du centre-ville de Montréal/

La SDC Montréal centre-ville invite les représentants des médias au dévoilement d'une étude sur les perceptions des visiteurs internationaux et des Québécois à l'égard du centre-ville de Montréal. Les résultats de l'étude réalisée par la firme...

Sunwing se prépare à une saison estivale débordante d'aubaines imbattables, de prix excitants et de contenu de médias sociaux s'inspirant des expériences de vacances qui apportent le bonheur et la joie de vivre de l'été. Afin de répandre le bonheur...

Dès demain et jusqu'au 15 octobre 2023, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal présente Égypte. Trois mille ans sur le Nil. Portant sur 3?000 ans d'histoire au bord du Nil, des origines à...