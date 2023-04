Déclaration de Rothmans, Benson & Hedges sur le projet de règlement du gouvernement du Québec au sujet des saveurs des produits de vapotage





TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet du projet de règlement touchant les saveurs des produits de vapotage présenté par le gouvernement du Québec.

« Dans le cadre du parcours de transformation de RBH vers un avenir sans fumée, nous avons joué un rôle de premier plan dans la protection des jeunes et des consommateurs de produits ne contenant pas de nicotine contre l'utilisation de produits contenant de la nicotine. Nous sommes clairs : les jeunes ne devraient jamais utiliser de produits contenant de la nicotine, incluant les produits de vapotage. Nos produits sans fumée sont destinés uniquement aux fumeurs adultes.

Les arômes comme la menthe et le menthol offrent aux fumeurs d'âge légal, qui autrement continueraient de fumer, une autre option pour favoriser leur transition vers des solutions de rechange sans fumée et peuvent jouer un rôle dans leur décision de changer.

En fait, Santé Canada a reconnu que certaines personnes qui vapotent indiquent que les saveurs ont joué un rôle important pour les aider à cesser de fumer :

« Santé Canada est au courant du fait que des vapoteurs déclarent que les arômes ont joué un rôle important en les aidant à délaisser la cigarette et à demeurer non-fumeur. Les mesures visant à limiter les arômes permis dans les produits de vapotage afin de réduire leur attrait pour les jeunes peuvent également contribuer à rendre ces produits moins attrayants pour les personnes qui vapotent plutôt que de fumer ou pour s'abstenir de fumer. Les adultes qui ont réussi à cesser de fumer à l'aide des produits de vapotage mentionnent souvent les arômes comme un élément important pour rompre le lien avec le tabac. »

- Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 25 : Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Pour apporter de réels changements, il faut adopter une approche nationale claire à l'égard de la réglementation sur le vapotage, plutôt que la mosaïque provinciale actuelle, qui entraîne un accès inégal aux arômes et soulève des questions quant à l'accès des consommateurs aux produits de vapotage aromatisés dans d'autres provinces.

Une approche nationale fournira un cadre cohérent pour mieux protéger les jeunes tout en accélérant l'abandon de la cigarette pour les millions de fumeurs adultes actuels. »

