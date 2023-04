Cet été, trouvez votre bonheur avec Sunwing grâce à des offres exclusives, des partenariats et des prix à gagner





MONTRÉAL, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing se prépare à une saison estivale débordante d'aubaines imbattables, de prix excitants et de contenu de médias sociaux s'inspirant des expériences de vacances qui apportent le bonheur et la joie de vivre de l'été.



Afin de répandre le bonheur de l'été, Sunwing s'est associé à Anthony « Antho » Tran, créateur de contenu et podcasteur basé à Montréal qui voyagera pour la première fois en formule tout compris, ainsi que Clive Felice de Dads with Attitude, père de famille basé à Toronto s'étant autoproclamé « PDG du sarcasme ». Ils collaborent sur une série comprenant du contenu de médias sociaux et des vidéos humoristiques faites sur le vif, le tout réalisé par le biais d'entrevues de style urbain et d'expériences à destination. Grâce à des questions réfléchies et une bonne vivacité d'esprit, Antho et Clive aideront Sunwing à transporter des moments de bonheur des rues de la ville jusque sous les tropiques de diverses manières amusantes et dynamiques.

Antho Tran aborde son contenu d'un point de vue unique. Il écoute ses compatriotes canadiens lui expliquer ce à quoi il doit s'attendre lors de sa première escapade tout compris : « J'ai extrêmement hâte de découvrir ma première expérience de tout compris avec Vacances Sunwing, mais plus particulièrement pour l'expérience hôtel donc bien manger à volonté et découvrir de nouvelles activités avec ma copine à travers des excursions! »

Antho offre à ses abonnés un avant-goût de ce qui s'en vient cet été avec Sunwing, alors qu'il s'est lancé dans les rues de Montréal avec un seul objectif : « Aidez-moi à me préparer pour mes premières vacances tout compris! » Regardez sa première vidéo en cliquant sur le lien suivant : https://www.instagram.com/p/CrOUNJeA0c3/. Les Canadiens sont encouragés à rester à l'affût des nouveaux contenus amusants et remplis de bonheur d'Antho et Clive qui seront publiés sur leur compte Instagram et TikTok tout au long des mois d'été.

Qu'est-ce que Clive Felice de Dads with Attitude a le plus hâte de faire? « Ne pas avoir à cuisiner ni à faire la vaisselle. Rien que cela, ce sont déjà des vacances en soi, mais je crois que les enfants ont surtout hâte d'aller au parc aquatique. Mon fils s'est entraîné à lutter contre les vagues, alors je parie qu'il va y faire un tour. »

Clive ajoute : « Au fil des ans, en tant que client et partenaire de Sunwing, j'ai toujours été traité avec respect et on m'a donné la liberté de créer du contenu à ma façon. J'aime rencontrer de nouvelles personnes, découvrir leur vraie personnalité et écouter les histoires drôles qu'elles ont à partager. Travailler avec cette compagnie pour mettre en lumière les histoires des Canadiens et poser les questions que nous ne posons pas normalement est une excellente façon d'apporter du plaisir cet été. C'est pourquoi je suis honoré de collaborer avec l'équipe de Sunwing. »

« Nous avons prévu un été palpitant et nous sommes ravis de lancer la saison avec Antho Tran et Clive Felice pour nous aider à distribuer le bonheur dont nos clients ont tant besoin », a affirmé Samantha Taylor, chef de la direction marketing du Groupe de Voyage Sunwing. « Des recherches récentes ont démontré que les voyages constituent la principale source de moments mémorables pour les Canadiens. Ainsi, grâce à des aubaines formidables sur les hôtels qu'ils adorent et des prix fabuleux qu'ils ne voudront pas manquer, nous nous engageons à aider nos clients à créer des souvenirs inoubliables sous les tropiques cet été. »

Cette initiative estivale du voyagiste s'appuie sur un récent sondage mené par Sunwing qui souligne l'importance croissante que les Canadiens accordent aux voyages pour créer des souvenirs. Cela leur permet notamment de tisser des liens plus profonds avec leurs proches (51 %), de stimuler l'envie d'explorer d'autres régions du monde (55 %) et de grandir en tant que personne (34 %). L'initiative sera marquée par diverses activités de marketing et de médias sociaux et accompagnée de créations visuelles dynamiques visant à amener les amateurs de voyages à reconsidérer la façon dont ils profitent de leurs vacances d'été.

Sunwing présentera également une fabuleuse gamme de promotions et d'aubaines alléchantes vers des destinations ensoleillées, comme les hôtels-boutiques de Cayo Largo et la populaire ville de Cancún, afin d'aider les clients à profiter au maximum de leurs escapades estivales tout en économisant davantage. Les clients peuvent profiter de prix attrayants, dont des offres à moins de 999 $ sur des forfaits de vacances à Cuba durant le solde Vive l'été du voyagiste. Les voyageurs peuvent également s'attendre à des concours passionnants et à des prix instantanés offerts par Sunwing tout au long de l'été, les aidant ainsi à redonner de la spontanéité à leurs vacances.

Sunwing permet aux Canadiens avides d'expériences d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour leurs vacances tout compris et, cet été, les vacances qui feront leur bonheur s'accompagnent de plus d'avantages et de plus de valeur. Voilà la Promesse Sunwing. Les clients qui réservent un forfait vacances reçoivent une franchise gratuite sur leur premier bagage enregistré (valeur de plus de 100 $ aller-retour), les transferts à l'hôtel inclus pour une expérience harmonieuse, le prix le plus bas sur la protection contre les changements et les annulations avec les options de protection Sans souci de Sunwing ainsi qu'un accès à la plus large gamme d'hôtels de tous les voyagistes au Canada.

Suivez-nous et visitez notre page sur TikTok à tiktok.com/@sunwingvacations et sur Instagram au instagram.com/sunwingvacations/ pour en savoir plus sur les initiatives estivales de Sunwing.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7457d5ea-88d6-4ce9-878f-c3d149444f21

19 avril 2023 à 15:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :