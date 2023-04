David Herron nommé PDG de Calyx





GLO Healthcare, une plateforme de soins de santé en pleine expansion créée par CapVest Partners LLP, annonce la nomination de David Herron au poste de PDG de Calyx.

M. Herron apporte à Calyx une vaste expérience acquise en trente années consacrées à la création et au développement d'entreprises de sciences de la vie qui fournissent au secteur mondial de la biopharmacie des services scientifiques et cliniques de pointe basés sur la technologie.

Avant de rejoindre Calyx, M. Herron a été PDG de Bioclinica (qui fait maintenant partie de Clario). Sous sa direction, Bioclinica a connu dix années de croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Ce développement a généré une augmentation significative de la valeur de l'entreprise qui a conduit à sa fusion avec ERT, créant ainsi un acteur majeur du secteur.

Commentant cette nomination, Renaud Dehareng, président exécutif de Calyx a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir David Herron au sein de l'équipe de Calyx. M. Herron est un manager de très haut niveau qui a fait ses preuves en matière de mise en oeuvre de plans visant à accélérer la croissance et le développement des entreprises. Pour Calyx en particulier, l'expertise de David Herron améliorera la profondeur, l'ampleur et la qualité des services aux clients dans l'objectif ultime d'offrir aux patients des traitements qui sauvent des vies. »

À propos de ses nouvelles fonctions,David Herron a déclaré : « C'est pour moi un honneur de rejoindre Calyx pour la diriger au moment où, avec les nouveaux investisseurs de GLO Healthcare, l'entreprise adopte une nouvelle vision inspirante pour accélérer sa croissance et son développement. En m'appuyant sur les succès affichés à ce jour par Calyx, mon objectif sera de veiller à ce que la Société continue de fournir des connaissances et une expertise scientifiques de pointe, ainsi que des services technologiques de premier ordre combinés à un excellent service aux patients. »

La nomination de David Herron prend effet immédiatement. Il succède à Renaud Dehareng qui occupait le poste de PDG par intérim depuis l'acquisition de Calyx par GLO Healthcare en décembre 2022. M. Dehareng occupera le poste de président exécutif de Calyx. Kate Briant, associée principale chez CapVest, restera membre du conseil d'administration de Calyx et présidente de GLO Healthcare.

À propos de Calyx et de GLO Healthcare

Basé au Royaume-Uni et aux États-Unis, Calyx est l'un des principaux fournisseurs de logiciels essentiels et de services technologiques destinés au marché en pleine croissance de la recherche clinique. Calyx, qui emploie plus de 1 900 collaborateurs répartis dans sept bureaux dans six pays, fournit des services 24/7 à la plupart des principales sociétés biopharmaceutiques mondiales. L'entreprise est structurée en trois domaines clés de spécialité : l'imagerie médicale, la technologie de la réponse interactive et les technologies d'entreprise (système de gestion des essais cliniques, logiciel de gestion des informations réglementaires et logiciel de saisie électronique des données).

Grâce à son service leader sur le marché, ses connaissances et son expertise scientifiques et son offre technologique inégalée, Calyx accélère et améliore les résultats des essais cliniques et facilite ainsi l'accès de millions de patients dans le monde à des traitements pouvant leur sauver la vie. Parmi ses clients, Calyx compte les 20 premières sociétés pharmaceutiques du monde. À ce jour, la Société a soutenu plus de 60 000 essais à toutes les phases cliniques. Récemment, Calyx a réalisé d'importants investissements dans le développement de ses produits cloud de nouvelle génération afin de renforcer significativement sa proposition de valeur et ses niveaux de service.

Sous la direction de CapVest, GLO Healthcare se spécialise dans le développement et la fourniture de tests diagnostiques de haute qualité et de thérapies novatrices pour tous les principaux cancers et d'autres maladies potentiellement mortelles.

