Le gouvernement du Canada finance un projet qui permettra de mieux comprendre les besoins des adultes autistes au Canada

OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - Parmi les enfants et les jeunes âgés de 1 à 17 ans au Canada, on estime qu'une personne sur cinquante a reçu un diagnostic d'autisme (aussi appelé trouble du spectre de l'autisme ou TSA). Les caractéristiques particulières du TSA et le moment où il se manifeste diffèrent considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes présentent des signes d'autisme au cours des premiers mois de leur vie, alors qu'ils se manifestent que plus tard chez d'autres. Bien que les personnes autistes et leurs familles puissent bénéficier d'un soutien tout au long de leur vie, la recherche sur l'autisme à ce jour porte traditionnellement sur les enfants et elle n'est pas susceptible d'améliorer notre compréhension des expériences et des besoins des adultes ayant un TSA.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a ouvert la deuxième journée du Forum canadien des experts en autisme par l'annonce d'un financement de 214?883 $ pour l'Alliance canadienne de l'autisme (ACA) dans le but de combler le manque de connaissances en matière des besoins et des expériences des adultes autistes âgés de plus de 30 ans.

Grâce à ce financement, l'ACA élaborera une enquête portant sur divers sujets, dont les éléments qui peuvent auraient une incidence sur la qualité de vie, notamment l'emploi, la communication sociale, la santé, ainsi que la vie quotidienne. Les résultats de cette enquête sur l'évaluation des besoins serviront à guider l'élaboration de mesures de l'expérience et des résultats déclarés par les patients propres à l'autisme. Ils serviront aussi à orienter les priorités stratégiques et la recherche dans l'avenir, notamment en ce qui concerne la Stratégie nationale sur l'autisme.

Ce projet de recherche est dirigé par l'Alliance canadienne de l'autisme et sera élaboré en partenariat avec la Sinneave Family Foundation, les Instituts de recherche en santé du Canada ainsi que l'équipe de recherche sur l'autisme et l'équipe responsable de la Revue canadienne de l'équité en matière d'autisme de l'Université McMaster.

«?Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers la Stratégie nationale sur l'autisme en vue de combler le manque de connaissances sur les besoins des adultes ayant un TSA au Canada. Nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires, notamment les organismes communautaires tels que l'Alliance canadienne de l'autisme pour faire progresser la recherche dans le domaine de la communication et des actions et produire des données probantes qui amélioreront les parcours de soins des adultes autistes dans l'avenir.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

L'autisme est un trouble neurodéveloppemental permanent. Il se manifeste de nombreuses façons et peut affecter le traitement sensoriel, la communication sociale, la capacité à accomplir certaines tâches, ainsi que la régulation des émotions et des comportements.

, a reçu la sanction royale le 30 mars 2023. Le projet de loi énonce un engagement pour l'élaboration d'un cadre fédéral visant à soutenir les Canadiens ayant un TSA, leur famille et leurs aidants. Le cadre définira des pratiques exemplaires et des principes directeurs généraux de haut niveau et servira à orienter les activités nationales liées à l'autisme. En 2022, l'Académie canadienne des sciences de la santé a publié un rapport d'évaluation sur l'autisme dans lequel elle met en évidence les lacunes dans les connaissances sur les besoins et la situation des adultes ayant un TSA, notamment en ce qui a trait à la qualité de vie, aux activités quotidiennes, à la solitude et à la santé mentale.

ont investi environ 78 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces travaux de recherche améliorent notre compréhension de l'autisme et guident l'élaboration d'outils novateurs et de moyens plus efficaces à l'appui des Canadiens ayant un TSA et leur famille. Le budget de 2021 prévoyait un investissement de 15,4 millions de dollars sur deux ans pour que l'Agence de la santé publique du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants à la création d'une Stratégie nationale sur l'autisme. La poursuite des efforts de collaboration et de partage des connaissances entre les secteurs et les disciplines contribuera à améliorer notre compréhension de l'autisme et à répondre aux besoins des Canadiens ayant un TSA, de leur famille et de leurs aidants.

