Éco Entreprises Québec consolide son leadership en écoconception

MONTRÉAL, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Éco Entreprises Québec (ÉEQ) tient à Montréal, les 19 et 20 avril 2023, son tout premier laboratoire collaboratif, le Packlab. Plus de 160 personnes prennent part à cette occasion unique d'assister à une programmation riche. Une quinzaine de conférenciers chevronnés et intervenants clés ayant testé des approches d'écoconception et de recyclabilité viennent mettre en lumière des initiatives et des idées emballantes. L'évènement accueille d'ailleurs comme conférencier principal M. Fabrice Peltier, designer et communicateur reconnu pour sa longue feuille de route et son expertise en design d'emballage.



«?La responsabilité élargie des producteurs (REP), qui est au coeur de la modernisation de notre système de collective sélective, donne le coup d'envoi à une véritable révolution au Québec qui induira un mouvement positif pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Ce premier Packlab est dédié principalement aux producteurs membres de ÉEQ qui font face à de nombreux défis, dont celui du suremballage. Depuis plus de dix ans, ÉEQ les appuie dans leurs choix d'emballages écoconçus et continuera d'accomplir ce rôle fondamental pour ses membres.?»

- Maryse Vermette, PDG de Éco Entreprises Québec.



«?Les problématiques environnementales liées à l'emballage ne connaissent aucune frontière?; nous sommes particulièrement fiers que Fabrice Peltier, pionnier de l'écoconception en Europe et collaborateur de ÉEQ depuis près de 15 ans, ait partagé son expertise et qu'il ait su transmettre ses connaissances. Nous sommes convaincus que s'ensuivront de belles innovations chez les producteurs d'ici et d'ailleurs.?»

- Geneviève Dionne, directrice, écoconception et économie circulaire de Éco Entreprises Québec.



Le Packlab a donné l'occasion à ÉEQ de réaffirmer sa volonté d'agir comme chef de file en écoconception et recyclabilité pour une économie circulaire. L'organisme entend poursuivre ses efforts de sensibilisation aux enjeux relatifs à la conception et à la fabrication des emballages, mais aussi à leur mise en marché et leur seconde vie.

Ce laboratoire est le fruit de la collaboration et de la participation soutenue d'entreprises, d'organisations et d'experts qui ? à l'occasion de conférences, d'ateliers et de panels ? échangeront sur des sujets d'actualité tels que : les fibres émergentes et plastiques souples, les occasions d'affaires et enjeux du marketing, les perspectives de l'emballage durable et du juste emballage et finalement, les changements qu'apportera la REP collecte sélective.

Fabrice Peltier, designer et communicateur reconnu pour sa longue feuille de route et son expertise en design d'emballage et en écoconception exposera comment, entre autres, la nouvelle règlementation du gouvernement français est venue accélérer la transformation du monde de l'emballage et comment cela a engendré plusieurs opportunités pour le secteur industriel. M. Peltier est d'avis que chacun des acteurs de la chaîne de valeur doit travailler ensemble pour révolutionner le monde de l'emballage, autant les entreprises qui mettent en marché les emballages, les fournisseurs, les distributeurs, les manufacturiers, les acteurs de la collecte sélective, les agences de création et les designers.

À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d'emballages et d'imprimés dans leur responsabilité financière à l'égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs, ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au coeur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

