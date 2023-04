Des employés de Kioxia remportent un prix pour la science et la technologie du Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie du Japon





Kioxia Corporation, un leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé aujourd'hui que ses employés ont reçu le Prix pour la science et la technologie du Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie pour leur invention d'un dispositif de mémoire flash tridimensionnelle haute densité et de la méthode de fabrication de celui-ci, qui augmente fortement la capacité mémoire et réduit les coûts de fabrication.

Le prix annuel est décerné par le Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie à des individus ayant fait des réalisations exceptionnelles en matière de recherche et développement et favorisé la compréhension de la science et de la technologie au Japon.

Récipiendaires de Kioxia :

Ryota Katsumata, Assistant du directeur général, Centre de développement des mémoires avancées, Division Mémoires

Masaru Kito, Gestionnaire de groupe, Centre de développement des mémoires avancées, Division Mémoires

Hideaki Aochi, Expert senior, Centre de recherche et développement sur les technologies des dispositifs, Institut de recherche et développement sur les technologies de mémoire

Masaru Kido, Spécialiste en chef, Division Stratégie de développement des mémoires

Hiroyasu Tanaka, Spécialiste en chef, Division Stratégie de développement des mémoires

Aperçu de la technologie primée

La mémoire flash est utilisée dans tout un éventail d'applications pour stocker des données, notamment dans les smartphones et les centres de données, et la demande devrait augmenter.

La technologie de mémoire flash tridimensionnelle primée représente une approche révolutionnaire, qui simplifie grandement le processus de fabrication pour empiler verticalement des cellules de mémoire en vue de réaliser une mémoire flash tridimensionnelle haute densité. Alors que l'empilement classique nécessite des dépôts répétés et des procédés de gravure pour la fabrication de réseau de cellules de mémoire, cette technologie commence par empiler les matériaux pour les cellules de mémoire puis réalise chaque cellule simultanément en utilisant un procédé de gravure unique, réduisant ainsi nettement les étapes de fabrication. Alors que la technologie de miniaturisation employée dans les mémoires flash bidimensionnelles conventionnelles approche de ses limites physiques, la technologie de mémoire flash tridimensionnelle haute performance et haute capacité est de plus en plus utilisée dans les produits leaders du marché. Après avoir commercialisé la mémoire flash tridimensionnelle BiCS FLASHtm en 2015, Kioxia a travaillé sur l'augmentation de la densité d'empilement. Le mois dernier, Kioxia a annoncé sa mémoire flash tridimensionnelle haute performance et haute capacité à 218 couches BiCS FLASHtm.

Cette technologie de mémoire flash tridimensionnelle a également été distinguée par le prix Imperial Invention Prize du National Commendation for Invention 2020 et a reçu le prix IEEE Andrew S. Grove Award 2021.

Guidée par sa mission consistant à « élever le monde avec la "mémoire" », Kioxia s'investit dans des recherches et un développement technologique offrant de la valeur aux individus dans le monde entier.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage à haute densité dans les applications, comme les centres de données, les disques à semi-conducteurs (solid-state drive, SSD), les ordinateurs individuels (Personal Computer, PC), les produits automobiles et les smartphones les plus sophistiqués du marché.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 avril 2023 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :