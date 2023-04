Teamsters Canada est solidaire des fonctionnaires fédéraux en grève





LAVAL, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Teamsters Canada, le plus important syndicat du secteur des transports au pays et le plus important syndicat du secteur privé fédéral, a exprimé aujourd'hui son appui et sa solidarité aux membres de la fonction publique fédérale en grève et à leur syndicat, l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

« Les fonctionnaires fédéraux ont fait preuve de dévouement pendant la pandémie, veillant à ce que les Canadiennes et Canadiens obtiennent rapidement et efficacement l'aide dont ils avaient besoin. Maintenant, c'est à notre tour de les soutenir. Teamsters Canada et ses plus de 125 000 membres appuient leur grève. Nous exhortons le gouvernement à négocier de bonne foi et à respecter les droits de ces fonctionnaires travaillants, » a expliqué le président de Teamsters Canada, François Laporte.

De nombreux membres des Teamsters dépendent des services essentiels fournis par les membres de l'AFPC, comme les services frontaliers, la surveillance de la sécurité des transports et la délivrance de permis, de certificats et d'enregistrements dans le secteur des transports. Un conflit prolongé entre le gouvernement et ses fonctionnaires entraînerait des conséquences importantes sur les chaînes d'approvisionnement et sur des millions de Canadiennes et de Canadiens.

« Ottawa semble avoir de l'argent pour toutes sortes de subventions aux entreprises, mais pas assez les travailleuses et travailleurs essentiels qui fournissent les services dont nous dépendons tous. Nous espérons que le Conseil du Trésor fera preuve d'équité et de bon sens pour résoudre ce conflit rapidement, en minimisant l'impact sur la vie de nos membres et de l'ensemble de la population, » a ajouté M. Laporte.

Teamsters Canada encourage ses membres à appuyer l'AFPC dans leur région.

Alors que les travailleurs des transports de tout le pays continuent de fournir des services essentiels aux Canadiens, Teamsters Canada demeure résolu à soutenir les membres de l'AFPC dans leur lutte pour obtenir un traitement équitable et un règlement rapide.

Avec plus de 125?000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

19 avril 2023

