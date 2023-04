La Chambre rétablit ses bureaux comme le lieu normal de travail de ses employés et encourage les entreprises et les organismes publics à faire de même





MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce qu'à partir du 1er mai 2023, le lieu de travail normal de ses employés redeviendra sa place d'affaires au Centre de commerce mondial.

« Au cours de la dernière année, la Chambre a enclenché le retour progressif de ses équipes au bureau. L'objectif était de renforcer nos capacités de travailler ensemble, alors que nous reprenions la tenue de nos événements de réseautage au centre-ville. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous complétons le retour à la normale en rétablissant comme le lieu normal de travail de nos équipes notre place d'affaires au Centre de commerce mondial à partir du 1er mai. Nous sommes convaincus que nous pourrons de cette façon améliorer l'intégration des nouveaux employés et favoriser le maintien d'une culture d'entreprise basée sur l'entraide et la solidarité », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons tiré des apprentissages de l'expérience du travail à distance durant la pandémie. Notre politique d'organisation du travail favorisera entre autres la flexibilité au niveau des horaires. Les gestionnaires auront également la possibilité de déterminer avec leurs équipes quelles tâches pourront être exécutées à l'extérieur en fonction de la réalité de chaque poste. Nous maintiendrons également les mesures qui contribuent au bien-être des employés, notamment la contribution aux titres de transport collectif et la tenue d'activités de consolidation des équipes », a précisé Michel Leblanc.

« Cette décision s'inscrit dans un mouvement qui s'accélère. Nous venons tout juste de réaliser un sondage sur les décisions en matière d'organisation du travail. Le nombre d'employés qui déclarent venir sur les lieux de travail au moins un jour par semaine atteint maintenant 94 %, en hausse par rapport aux 81 % mesurés à l'automne 2022. Les décisions des entreprises porteront désormais sur l'intensité de cette présence. Nous anticipons que plusieurs employeurs adopteront au cours des prochaines semaines des politiques internes qui désignent leurs places d'affaires comme lieu normal de travail de leurs équipes. À cet égard, j'invite les gouvernements et les organismes publics, dont plusieurs sont en retard, à accélérer le retour de leurs employés », a conclu Michel Leblanc.

Pour en savoir plus sur nos sondages et analyses sur le retour au bureau, consultez le site Web de la Chambre.

