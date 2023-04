Extraction complète et fiable de l'acide nucléique total à partir d'échantillons FFPE grâce aux truXTRAC® FFPE SMART Solutions de Covaris





Covaris, LLC, un leader des technologies de préparation préanalytique des échantillons, est fière de dévoiler un flux de travail complet et entièrement automatisable de déparaffinage et d'extraction de l'acide nucléique total pour les échantillons de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE). Les truXTRAC FFPE SMART Solutions de Covaris sont conçues pour être utilisées avec les focused-ultrasonicators à haut débit de Covaris et comprennent tous les réactifs, consommables et accessoires utilisés dans le flux de travail, répondant à un large éventail d'exigences de débit.

La combinaison des truXTRAC FFPE SMART Solutions avec la technologie de pointe Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) de Covaris offre aux laboratoires qui travaillent avec des tissus FFPE une récupération d'ADN et d'ARN de haute qualité dans un flux de travail évolutif et efficace qui peut être partiellement ou entièrement automatisé, du déparaffinage à l'isolement jusqu'aux étapes de purification. Tout ceci peut être réalisé en répondant en même temps aux exigences de débit et en obtenant des résultats fiables, robustes et reproductibles. Les truXTRAC FFPE SMART Solutions de Covaris assurent l'extraction et la purification de l'ADN et de l'ARN, qui sont généralement difficiles à traiter à partir d'échantillons FFPE. Par rapport aux flux de travail traditionnels pour les échantillons FFPE, les truXTRAC FFPE SMART Solutions ne nécessitent pas d'utiliser des solvants organiques nocifs comme le xylène ou l'hexadécane. Les accessoires personnalisés inclus dans les truXTRAC FFPE SMART Solutions permettent d'automatiser chaque étape du flux de travail et sont compatibles avec la plupart des dispositifs automatisés de manipulation des liquides et des instruments montés sur la paillasse ou adjacents à la paillasse, tels que les boucheuses/déboucheuses, les centrifugeuses et les focused-ultrasonicators R230 ou LE220 de Covaris.

Les focused-ultrasonicators à haut débit présentés dans le flux de travail sont dotés de la technologie AFA brevetée de Covaris. S'appuyant sur un déparaffinage mécanique actif et sans contact, cette technologie rend possible un déparaffinage complet et efficace sans utiliser de produits chimiques agressifs, permettant de récupérer de l'ADN et de l'ARN de haute qualité, tout en assurant le maintien de la fiabilité et de la reproductibilité des données.

« Les échantillons FFPE contiennent des informations essentielles sur la santé d'un individu et sont donc étudiés dans un large éventail d'applications », a déclaré Annemarie Watson, PDG de Covaris, LLC. « Les truXTRAC FFPE SMART Solutions de Covaris garantissent une qualité et un rendement élevés d'ADN et d'ARN, tout en répondant à un large éventail d'exigences de débit. Ces avantages permettent aux chercheurs de générer des résultats fiables et significatifs qui ont un impact sur les communautés médicales et scientifiques. »

À propos de Covaris

Basée à Woburn, dans le Massachusetts, Covaris développe, fabrique et commercialise des instruments, des consommables et des réactifs utilisés dans la préparation pré-analytique des échantillons pour l'analyse génomique et protéomique, afin d'aider à l'accélération du rythme de la recherche et des innovations dans le domaine des sciences de la vie. Grâce à des technologies exclusives, comme la « focused acoustic energy », les outils de Covaris permettent d'obtenir des résultats très précis et reproductibles, grâce auxquels les clients peuvent faire de nouvelles découvertes, développer de nouveaux essais et améliorer leurs résultats bioanalytiques. Parmi les utilisations sans contact, il convient de citer la fragmentation automatisée plus rapide de l'ADN, la lyse cellulaire, le mélange accéléré de partenaires de liaison, la remise en suspension à billes et la formulation de composés.

Des informations supplémentaires sur Covaris, LLC sont disponibles sur le site www.covaris.com.

19 avril 2023 à 12:40

