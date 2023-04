Leapmotor dévoile sa nouvelle gamme de produits au Shanghai International Auto Show





Le 18 avril, la 20e édition du Shanghai International Auto Show a officiellement débuté, et Leapmotor (Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd, HKG : 9863) a apporté l'intégralité de sa nouvelle gamme de produits à l'événement, y compris le modèle de gamme étendue 2023 C11, les C01, C11, et T03. Le président du conseil de Leapmotor, Zhu Jiangming, ainsi que d'autres dirigeants, se sont transformés en « super pilotes d'essai » et ont personnellement conduit les voitures pour offrir aux utilisateurs une expérience directe de l'engagement de la société à devenir un « OEM pour les utilisateurs ».

Une nouvelle gamme de produits de Leapmotor avec leurs propositions de valeur, pour un choix et un achat de voiture sans tracas.

Le modèle de gamme étendue C11 dispose d'une autonomie électrique de 285 km leader de sa catégorie, avec une autonomie maximale de 1 024 km, un empattement extra long de 2 930 mm et des fonctionnalités telles qu'un affichage immersif à triple écran, des sièges en cuir Nappa, des portes sans cadre et un habitacle musical de qualité supérieure, qui rehaussent tous l'expérience de luxe. En outre, le modèle de gamme étendue C11 est équipé de 28 dispositifs de perception, avec jusqu'à 23 fonctions d'assistance à la conduite, permettant aux utilisateurs de gérer calmement des scénarios de conduite complexes tels que la conduite en ville et la conduite à grande vitesse sur de longues distances.

Le modèle 2023 C01 est équipé de la technologie CTC d'intégration batterie-châssis, avec une autonomie maximale de 717 km d'après les tests CLTC. La C01 a une puissance maximale de 400 kW et un couple maximal de 720 N·m, avec des poignées de porte cachées, une carrosserie épurée et des feux arrière dynamiques qui créent un coefficient de traînée extrêmement bas inégalé dans le secteur. Le modèle présente une accélération de 0 à 100 km/h juste au-dessus de 3 secondes, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite ultime.

L'habitacle intelligent du modèle 2023 C11 est équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon SA8155P, d'un affichage immersif à triple écran et d'un design de commande tactile entièrement intégré qui offre une expérience fluide et prend en charge la reconnaissance faciale par IA et d'autres fonctions. La C11 utilise un entraînement électrique haute performance à architecture variable refroidi à l'huile, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,94 secondes. Les suspensions à double fourchette à l'avant et à 5 liaisons à l'arrière, comparables aux voitures de luxe, améliorent considérablement la qualité et l'expérience de conduite de l'ensemble du véhicule, tout en équilibrant le confort et les performances de maniabilité.

Le 2023 Leapmotor T03 est positionné comme un 5 portes/4 places électrique ultra sûr, avec un empattement de 2 400 mm et une carrosserie robuste bénéficiant d'un rapport d'acier haute résistance de 68 %. Il dispose également de 10 fonctions d'assistance à la conduite automatique, offrant une double protection pour une conduite sûre. En outre, le T03 a obtenu l'homologation de type de petit véhicule entier (SWVTA) de l'UE, et Leapmotor continuera d'étendre son marché à l'international, intensifiant ainsi sa présence stratégique mondiale.

Le président du conseil en « super pilote d'essai » conduit personnellement les visiteurs

La disposition du stand est inspirée de croquis dessinés à la main par le président du conseil et fondateur de Leapmotor, Zhu Jiangming. En plus de proposer gratuitement du café, un déjeuner, des fruits et d'autres services, Zhu Jiangming a également organisé une réunion informelle avec les médias et les utilisateurs pour échanger des informations sur la construction, la planification des produits, les besoins des utilisateurs et les expériences de conduite de Leapmotor.

En outre, Leapmotor a également organisé l'événement « Super Test Driver » lors du salon de l'automobile de cette année, où Zhu et d'autres dirigeants ont personnellement conduit les utilisateurs, rendant ainsi leur participation plus agréable.

Leapmotor, au-delà de vos attentes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 avril 2023 à 11:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :