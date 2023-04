RDC : le PAM peint en orange ses hélicoptères pour améliorer la sécurité des travailleurs





NEW YORK, 18 April 2023 / PRN Africa / -- « Si l'hélicoptère que vous voyez là-haut est orange, vous devez savoir qu'il s'agit d'un hélicoptère du PAM », a déclaré Peter Musoko, Directeur national du PAM en RDC.

« Il transporte des travailleurs humanitaires pour aider à soutenir les personnes les plus vulnérables qui ont besoin d'une aide d'urgence. Les hélicoptères orange sont un symbole de paix pour les travailleurs de première ligne, afin qu'ils puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

Peter Musoko a rappelé que le travail des Nations Unies « est toujours guidé par les principes humanitaires fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance ».

Transport de passagers et de fret

L'UNHAS fournit des services de transport de passagers et de fret léger vers certaines des régions les plus reculées et les plus difficiles d'accès du monde, qui seraient autrement difficiles à atteindre par voie terrestre en raison des vastes distances, des infrastructures limitées et de l'insécurité.

Grâce au soutien des donateurs, le service aérien dispose d'une flotte de neuf avions opérant en République démocratique du Congo, dont deux sont entièrement financés par l'Union européenne (UE).

En 2023, l'UNHAS a déjà transporté plus de 10.000 travailleurs humanitaires et plus de 160 tonnes de fret essentiel, et a évacué plus de 41 personnes nécessitant des soins médicaux urgents.

La situation humanitaire en RDC reste désastreuse. Dans l'est du pays, les affrontements armés ont entraîné des déplacements massifs, des milliers de familles fuyant vers les camps autour de Goma.

Plus de 1,1 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le Nord-Kivu, l'Ituri et le Sud-Kivu. Sans ce service aérien, les travailleurs humanitaires ne pourraient pas apporter une aide aux communautés isolées, a souligné le PAM.

